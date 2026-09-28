Investigan en Bolivia si Tatiana Marset incumplió su arresto domiciliario para ir a una feria ganadera

Tatiana Marset Alba, hermana del traficante uruguayo Sebastián Marset, cumple con detención domiciliaria, pero tras difundirse videos y fotografías de ella, visitando la feria Expocruz y un remate, la Fiscalía de Bolivia investiga si ella incumplió la medida, para solicitar su revocatoria.

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, indicó que, se requirió “de manera inmediata” informes para verificar si Tatiana Marset incumplió la medida otorgada en su contra, por la justicia, lo que permitió que salga libre de la cárcel de Palmasola y se defienda en libertad, pero bajo ciertas restricciones, informó el medio boliviano El Deber.

"Hemos requerido de manera inmediata los informes correspondientes para ver en qué momento era, en qué horario y si se encontraba ella con el cuidado de los escoltas policiales que en su momento se pudo otorgar por la autoridad jurisdiccional”, indicó el fiscal.

El requerimiento se hizo luego de conocer que, Tatiana Marset habría participado del remate realizado durante el fin de semana en la Expocruz 2026, además de pasear por el campo ferial acompañada de una persona a quien presentó en sus redes como su pareja.

Mariaca aclaró que, ante el incumplimiento de una de las medidas, el Código de Procedimiento Penal es claro, ya que en su artículo 247 hace referencia a la revocatoria de medidas que podría considerar una autoridad jurisdiccional.

Advirtió que, de existir alguna responsabilidad de los policías encargados de su custodia, también podría activarse procesos disciplinarios conforme a la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y hasta se podría determinar responsabilidades penales.

Tatiana Marset salió de la cárcel de Palmasola el pasado miércoles 19 de agosto, luego de estar privada de libertad durante más de cinco meses, en el marco de las investigaciones por su presunta vinculación con la organización delictiva que lideraba su hermano en Bolivia. La hermana del traficante cayó presa junto a otros extranjeros, además de su hermano, quien fue expulsado de Bolivia el día de su captura.

Tatiana Marset. Imagen: ReFresco Podcast

“Una vaca con mi nombre”

Por su parte, Tatiana Marset escribió un descargo en sus redes sociales que no acudió a la exposición en horario nocturno y acusó a algunos medios de comunicación —”no todos”, aclaró— de “colgarse de un nombre para conseguir visibilidad”.

Según la hermana del narcotraficante uruguayo preso en Estados Unidos, era la tercera vez que iba a la feria para “conocer y disfrutar de la linda experiencia”. Además, aclaró que “no participó en ningún remate en horario nocturno” y que ingresó al recinto porque la invitaron a conocer “a una vaca con su nombre” que allí se había vendido.

Marset aseguró que a las 19:00 horas dejó el lugar y una hora más tarde estaba en su casa: “Se podría consultar con los escoltas”, escribió.