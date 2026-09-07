"Cruzaría tierra, cielo y mar por verlo": Tatiana Marset habló de su hermano y lo definió como un "guerrero"

La media hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Tatiana Marset Alba , habló en una entrevista publicada este lunes desde la casa de su abogada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde cumple prisión domiciliaria nocturna.

Tras ser capturada junto a su hermano y otros hombres el pasado 13 de marzo, la Justicia boliviana cesó su detención preventiva, aunque aún se investiga su eventual rol en la organización criminal. Mientras tanto, Marset está recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y además de narcotráfico, enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración narcoterrorista.

En diálogo con ReFresco Podcast, Marset Alba contó su vínculo con su hermano en los últimos años y aseguró que ella buscaba en él consejos: “Él me decía: ´Mirá, la vida es una, el futuro te lo tenés que buscar vos, no te va a caer del cielo. Si vos no ponés empeño, tus ganas y tu fuerza, no lo vas a lograr´”, recordó.

También lo definió como un “guerrero” enfocado en su familia, y afirmó que “no hay pruebas” sobre los crímenes de los que se lo acusa: “Es una persona que daba gusto, humilde, buen padre, buen hermano, buen amigo”, dijo.

A su vez negó ser cómplice de Sebastián Marset durante su estadía en Bolivia, y expresó que sólo siente “amor y lealtad” hacia él: “Lo aproveché, lo vi -que no lo veía hace cinco años-, lo abracé y lo disfruté. Es mi hermano. (...) No existe un delito. El único delito es amor, nada más”.

Tatiana Marset Alba lleva un peluche tras su internación en un hospital de Bolivia. Foto: Red Uno.

"Me duele no tenerlo"

Aunque reconoció que en el pasado tuvieron “diferencias, como en toda familia”, aseguró que ha llorado por él y que “cruzaría tierra, cielo y mar por verlo, por abrazarlo”, tal como lo haría por su otro hermano, Diego Marset.

“Me duele obviamente no tenerlo, no tener una conversación con él, un asado (...) Escuchar su risa, escucharlo cantar, porque canta”, rememoró, y mencionó a Marc Anthony y Gerardo Nieto como los intérpretes favoritos de su hermano.

Consultada por su olor, dijo que olía “a hombre”; perfumes de Polo y Armani. Marset Alba también sostuvo que la familia tiene “fé” de que pronto Marset será liberado y que podrá volver a estar con su esposa e hijos.