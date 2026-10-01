Incautan US$ 303.270 escondidos en ambulancia que salió de la casa del fiscal boliviano vinculado con Marset

La Policía Boliviana decomisó US$ 303.270 que estaban ocultos en una ambulancia que salió del condominio donde vivía el fiscal general, Roger Mariaca, detenido y en las últimas horas envuelto en polémica luego de la viralización de un video donde el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset lo menciona.

El comandante Adrián Álvarez informó este jueves que el hallazgo se produjo el miércoles después de la detención de Mariaca, acusado de liderar una organización vinculada con el narcotráfico. Esta y otras detenciones partieron de la investigación contra Marset, capturado en marzo en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde aguarda su juicio federal.

Según Álvarez, una ambulancia privada ingresó al condominio en Santa Cruz con el argumento de que trasladaría a una persona herida, pero los agentes la revisaron cuando salía del lugar y encontraron varios maletines con billetes en moneda local y en dólares, "hábilmente camuflados" en varios compartimentos del vehículo.

El dinero decomisado ascendió a 3.532.100 bolivianos y otros 10.000 dólares, que quedaron bajo custodia del Ministerio Público, detalló. Tanto la detención de Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se produjo a partir de la información proporcionada por un mayor de la Policía detenido horas antes en la ciudad de La Paz.

Este es el dinero que era transportado en una ambulancia que en la madrugada del jueves salió del condominio donde vive el fiscal general Roger Mariaca. 📹RRSS pic.twitter.com/uvLv3taJF4 — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) October 1, 2026

Según el comandante, también fueron detenidas dos personas especializadas en informática que supuestamente ingresaron a la vivienda de Zeballos para borrar registros de las cámaras de vigilancia, así como ocho funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz que llegaron hasta la vivienda de Mariaca para "extraer documentación" relacionada con el caso.

Mariaca y Zeballos permanecen en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto, ciudad vecina a La Paz, tras ser trasladados desde Santa Cruz, donde inicialmente estaba previsto que fueran llevados a la Fiscalía, pero se decidió cambiar el lugar ante la posible intervención de "grupos delincuenciales" que, según Álvarez, buscaban "interferir en la acción policial".

Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo que estas detenciones e investigaciones constatan "una estructura" presuntamente encabezada por Mariaca y otras "autoridades públicas" vinculadas con el narcotráfico.

Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca AIZAR RALDES/AFP fotos

También señaló que, tras el "desdoblamiento" de los teléfonos de los detenidos, se constataron flujos de llamadas que los relacionan con miembros del crimen organizado.

Las detenciones ocurrieron dos días después de que el gobierno de EE.UU. incluyera a Mariaca y a Zeballos en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándoles de ser "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

El video donde Marset menciona a Mariaca

Un video viralizado en las últimas horas muestra momentos posteriores a la captura del Marset el pasado 13 de marzo, donde el líder criminal afirma que mantiene conversaciones con Mariaca.

En el registro audiovisual, difundido por el medio boliviano El Deber, Marset menciona que Mariaca, es su "amigo". ¿No sabían eso? Hablo con él", se escucha decir al narcotraficante en el video.

"No es negocio, nada, supuestamente él controla la Fiscalía, avisa, es que hoy no avisó nada", dice el uruguayo en el video tras ser capturado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Con información de EFE