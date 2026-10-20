Tatiana Marset vuelve a prisión: justicia boliviana revocó el arresto domiciliario a la hermana del narco

Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, deberá volver a prisión. La joven se encontraba en un régimen de prisión domiciliaria desde mediados de agosto tras salir del penal de Palmasola, pero regresará a ese centro penitenciario luego de que la justicia boliviana recibiera un informe policial que constataba incumplimientos en el beneficio del arresto domiciliario.

Según informó el medio boliviano El Deber, el fiscal del caso, Ivan Ortiz, señaló que un reporte de policías encargados de la custodia de la joven constata incumplimientos de las restricciones que habían sido impuestas. Marset tenía detención domiciliaria de 20:00 a 06:00 y contará con escolta policial, entre otras medidas.

“Se le ha revocado la detención domiciliaria, se le ha impuesto otra vez la detención preventiva”, subrayó Ortiz, consignado por El Deber.

El lunes 12, la Justicia boliviana había declarado en rebeldía a la hermana del narco uruguayo y se había ordenado su aprehensión, luego de que no se presentara a la audiencia en la que debía analizarse la revocatoria de sus medidas cautelares.

Sin embargo, la joven fue internada en una clínica privada por una presunta hemorragia abdominal y tras ser intervenida quirúrgicamente, lugar donde aún se encuentra. La audiencia judicial donde se definió el regreso a prisión de la joven transcurrió el pasado lunes en el centro asistencial. Ortiz señaló que Marset volverá a Palmasola una vez que reciba el alta médica.

A Tatiana Marset Alba se la vio en diferentes actos de la Expocruz en Bolivia Foto: Redes Sociales.

Investigación por precursores químicos

Tatiana Marset salió de la cárcel de Palmasola el pasado miércoles 19 de agosto, luego de estar privada de libertad durante más de cinco meses, en el marco de las investigaciones por su presunta vinculación con la organización delictiva que lideraba su hermano en Bolivia. La hermana del traficante cayó presa junto a otros extranjeros, además de su hermano, quien fue expulsado de Bolivia el día de su captura.

La situación de Tatiana Marset se puede complicar luego de que en Paraguay cayera un ciudadano uruguayo acusado de enviar a Bolivia precursores químicos para la producción de cocaína. Según las investigaciones de la Policía paraguaya, los precursores tenían como destinataria a Tatiana Marset, en Bolivia; sin embargo, la abogada de la joven dijo que su defendida no conoce al ciudadano capturado en el vecino país.