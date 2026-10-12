Declaran en rebeldía a Tatiana Marset Alba y piden su detención: la defensa señala que fue internada

La Justicia de Bolivia declaró este lunes en rebeldía a Tatiana Marset Alba, hermana del narcotraficante Sebastián Marset, y ordenó su aprehensión, luego de que no se presentara a la audiencia en la que debía analizarse la revocatoria de sus medidas cautelares.

“El tribunal declaró la rebeldía. En consecuencia, debería ser aprehendida la sindicada y puesta a disposición del tribunal para que después se determine su situación jurídica, la revocatoria del mismo tribunal”, dijo Néstor Torres, fiscal del caso.

Tatiana Marset Alba fue internada en una clínica privada por una presunta hemorragia abdominal y tras ser intervenida quirúrgicamente, según alegó su defensa. Según informó el medio local El Deber, Marset Alba se encontraba delicada de salud, lo que llevó a que sea ingresada en una clínica el domingo, un día antes de la audiencia.

Este lunes, a las 10:00, la justicia debía analizar la solicitud del Ministerio Público, el de revocar la detención domiciliaria por presuntamente haber incumplido el horario de restricción durante los días de Expocruz. En los últimos días, se dio a conocer que Tatiana Marset habría participado de un remate realizado durante el fin de semana en la Expocruz 2026, además de pasear por el campo ferial acompañada de una persona a quien presentó en sus redes como su pareja .

La audiencia determinará si Tatiana vuelve al recinto carcelario de Palmasola, mientras tanto se aguarda un informe de su defensa y del representante del Ministerio Público.

A Tatiana Marset Alba se la vio en diferentes actos de la Expocruz en Bolivia Foto: Redes Sociales.

Investigación por precursores químicos

Tatiana Marset salió de la cárcel de Palmasola el pasado miércoles 19 de agosto, luego de estar privada de libertad durante más de cinco meses, en el marco de las investigaciones por su presunta vinculación con la organización delictiva que lideraba su hermano en Bolivia. La hermana del traficante cayó presa junto a otros extranjeros, además de su hermano, quien fue expulsado de Bolivia el día de su captura.

La situación de Tatiana Marset se puede complicar luego de que en Paraguay cayera un ciudadano uruguayo acusado de enviar a Bolivia precursores químicos para la producción de cocaína. Según las investigaciones de la Policía paraguaya, los precursores tenían como destinataria a Tatiana Marset, en Bolivia; sin embargo, la abogada de la joven dijo que su defendida no conoce al ciudadano capturado en el vecino país.