Investigan vínculo de Tatiana Marset con red de precursores químicos por la que otro uruguayo fue detenido

El nombre de Tatiana Marset Alba, hermana del narcotraficante Sebastián Marset, volvió a ocupar los titulares de los principales medios bolivianos este viernes luego de que se la vinculara en Paraguay con una red de precursores químicos para la producción de cocaína, por la que se detuvo recientemente a un uruguayo de 52 años.

La investigación paraguaya identificó el tráfico de estos precursores desde ese país hacia Bolivia, donde en marzo Sebastián Marset fue detenido y extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, y donde Tatiana Marset es custodiada por, entre otros problemas legales, indagaciones sobre su aparente participación en el negocio ilegal de su hermano.

“Nunca estuvo vinculada”

En la noche del miércoles, un operativo de la Inteligencia Antidrogas de Paraguay terminó con cuatro personas detenidas y la incautación de unos 59 barriles que contenían cerca de 11,8 mil litros de acetato de etilo. Entre los detenidos había un uruguayo de 52 años, según accesos a la investigación policial de los medios bolivianos El Deber y La Razón.

Tatiana Marset habría mantenido contactos telefónicos con este uruguayo y coordinado la recepción de los químicos en Bolivia, según lo trascendido de esa investigación paraguaya, que lo señala como el encargado de conseguir el acetato y organizar el tráfico hasta la frontera con Bolivia para finalizar la producción de cocaína.

Rápidamente, la defensa de Marset Alba desmintió el vínculo mediante un video. “Negamos rotundamente que haya una situación de tráfico de estos productos que están mostrando en la televisión, que son los precursores químicos (...) Tatiana Marset nunca ha estado vinculada a ninguna red de tráfico de precursores, ningún vínculo con gente del Paraguay” aseguró su abogada Mónica Terrazas.

Y añadió: “Creo que debemos buscar otro tipo de noticias y no afectar a una persona que está luchando por su libertad. En este momento ni siquiera ella tiene la capacidad, ni tampoco nunca ha estado vinculada”.

Marset Alba ya estaba siendo investigada por presuntamente haber incumplido su prisión domiciliaria nocturna en Santa Cruz para visitar una feria ganadera junto a su pareja.

La Fiscalía de Bolivia solicitó que se le revocara ese beneficio y que volviera a la cárcel de Palmasola de donde salió en agosto. Por este asunto tendrá una audiencia el próximo lunes 12.