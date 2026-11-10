Fin del misterio: la bóveda secreta de Santiago Peña fue abierta y estaba vacía, era una "sala de pánico"

Después de dos días de intentos fallidos, agentes fiscales y policiales abrieron este martes la bóveda de la mansión del destituido presidente Santiago Peña en San Bernardino. Según medios locales, el espacio ya estaba vacío: no había objetos de valor ni dinero en efectivo. "Es una habitación vacía, es una habitación que se nota que es nueva y que no se encuentra utilizada", dijo la fiscal Silvia González, según recogió Revista Plus. La fiscal agregó que, por sus características, el espacio correspondería técnicamente a una sala de pánico y no necesariamente a una bóveda para guardar dinero o documentos.

La llave la dio Peña

Para entrar no hizo falta romper nada. Según ABC Color, González explicó al terminar el procedimiento que Peña, a través de su abogado, indicó dónde estaba la llave de seguridad, en un sector de la casa. Revista Plus agrega que los investigadores fueron hasta donde estaba el exmandatario, acompañado por su abogado, para obtener los datos necesarios para entrar.

Abrieron la bóveda de la mansión de Peña: solo es una habitación de pánico vacía 🔓



⚖️ La fiscala Silvia González informó que lograron abrir la bóveda de la vivienda del expresidente de la República, Santiago Peña, en San Bernardino con una llave de seguridad cuya ubicación fue… pic.twitter.com/zAjOk8yxfM — Ñanduti (@nanduti) November 10, 2026

El desenlace llegó después de que se barajaran opciones más drásticas. El lunes, el fiscal Christian Benítez dijo que se estudiaba una "detonación controlada" y la posibilidad de convocar a la ex primera dama para intentar abrirla. Ya entonces la Fiscalía manejaba la hipótesis que terminó confirmándose: "Se sostiene que podría ser una habitación de pánico", dijo Benítez a ABC Color.

El recinto apareció el domingo 8 de noviembre durante un allanamiento encabezado por los fiscales Cristian Benítez, Elena Fiore y Silvia González. La bóveda estaba oculta detrás de una pared falsa y tenía dos puertas: la primera se abrió el domingo; la segunda resistió por su mecanismo de seguridad. Sobre la bóveda hay una pileta y la casa está en un terreno elevado.

Allanamiento. Peña compró la residencia con un préstamo de Ueno Bank; pagaba una cuota mensual seis veces mayor a su salario. Foto: EFE

La Fiscalía confirmó el operativo del domingo con un comunicado titulado "Causa Ueno Bank: realizan allanamiento en inmueble del expresidente Santiago Peña en San Bernardino". El lunes, en conferencia de prensa, González dijo que la bóveda era "de gran complejidad" y que se abriría "con el equipo adecuado".

Este martes, la vocería de la Fiscalía confirmó la apertura no difundió aún imágenes ni información oficial sobre el contenido. En el lugar estuvo Teresa Rojas de Jara, titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Según una fuente fiscal, la casa pasa ahora a manos de ese organismo, y los militares que custodiaban la residencia fueron retirados.

Una casa financiada por Ueno

La residencia está en el centro de la causa. Su construcción costó unos 7.700 millones de guaraníes, financiados con préstamos de Ueno Bank. El 13 de mayo de 2024 el banco le otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes, con cuotas mensuales de 239 millones: unas seis veces su salario presidencial de 37.908.800 guaraníes.

Peña fue destituido el viernes pasado y está en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. El expresidente niega los cargos.