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El País Domingo

Están en todo el país, son en su mayoría mujeres y se ocupan de cuidar y reproducir una flor con fama de difícil

La Asociación de la Rosa del Uruguay, fundada en 1983, cuenta con filiales en todo el Uruguay. Organiza exposiciones, viajes y charlas, además de enorgullecerse por contar con la primera rosa patrimonial.

Analia Filosi
Analía Filosi
11/10/2026, 04:00
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Rosas del Rosedal del Prado.
Foto: Leonardo Mainé.

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