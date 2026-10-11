Están en todo el país, son en su mayoría mujeres y se ocupan de cuidar y reproducir una flor con fama de difícil
La Asociación de la Rosa del Uruguay, fundada en 1983, cuenta con filiales en todo el Uruguay. Organiza exposiciones, viajes y charlas, además de enorgullecerse por contar con la primera rosa patrimonial.
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