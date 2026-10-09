Giro en caso Penadés: Mauvezín deberá cumplir arresto domiciliario y exsenador seguirá en prisión preventiva
El Tribunal de Apelaciones revocó la medida cautelar que se impuso para el profesor en la audiencia judicial que se realizó el pasado 1 de octubre, cuando se dispuso su libertad con tobillera.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto turno revocó la condena de la Justicia en primera instancia y dispuso que el profesor Sebastián Mauvezín cumpla arresto domiciliario total, con dispositivo de monitoreo electrónico y prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas. Por su parte, se confirmó la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva para el exsenador Gustavo Penadés.
Apelaciones, según la resolución a la que accedió El País, modificó la cautelar que se impuso para Mauvezín en la audiencia judicial que tuvo lugar el pasado jueves 1 de octubre, cuando se dispuso la libertad para el profesor y se mantuvo la prisión preventiva para Penadés. Ambos se encuentran imputados por varios delitos sexuales y cumplirán las medidas cautelares por 180 días, es decir, hasta el 31 de marzo de 2027 a las 19:00 horas.
La semana pasada en la mencionada audiencia, la jueza Marcela Vargas no dio lugar al pedido de la defensa del exlegislador, que pretendía que pase a cumplir prisión domiciliaria. Sin embargo, se había dispuesto la libertad, con colocación de tobillera, para el profesor. Apelaciones revocó esta decisión este viernes.
"Riesgos procesales"
El tribunal fundamentó su decisión en la persistencia de "riesgos procesales", particularmente los vinculados con la seguridad de las víctimas y la posibilidad de obstaculizar el desarrollo del juicio oral. También analizó la normativa sobre el acceso a la libertad anticipada en relación con los delitos atribuidos a Mauvezín.
Penadés se encuentra formalizado por delitos que incluyen retribución a la explotación sexual de menores de edad, abuso sexual, violación, corrupción de menores, desacato, cohecho calificado agravado y asociación para delinquir, entre otras imputaciones consignadas en las actuaciones judiciales.
En tanto, Mauvezín está imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad.
La resolución del Tribunal de Apelaciones mantiene las medidas cautelares durante la continuidad del proceso.
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