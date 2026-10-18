Es la mujer con más años que ganó el Emmy, se hizo famosa como niñera mágica y hoy cuenta chismes en "Bridgerton"

"Querido y gentil lector”, se escucha al comienzo de cada capítulo de la serie Bridgerton, dando inicio a un relato en off —el de Lady Whistle-down— que acompañará toda la historia. La voz es de Julie Andrews, que solo aparece como narradora. Gracias a este rol, la actriz que viene de cumplir 91 años el pasado 14 de agosto, lleva ganados dos premios Emmy consecutivos de los cuatro para los que fue nominada para esta ficción de época que todos los años genera gran expectativa. Batió el récord como la intérprete de más edad en ganar esta estatuilla.

Pero no fue esta la única noticia que puso el foco en Andrews este año. Allá por el mes de julio, Disney+ confirmó que realizará la biopic sobre la actriz, productora, escritora y cantante británica y que la misma se estrenará en 2027. Contará con las palabras de la protagonista, además de testimonios de colegas e imágenes de backstage de sus principales películas.

Y más acá en el tiempo llegó otra noticia que muchos no querían escuchar. Mientras promocionaba el nuevo libro infantil que escribió junto a su hija Emma Walton Hamilton, Shy, la actriz confirmó que ya no estará más frente a cámaras.

“No estoy completamente retirada, pero es un tipo diferente de trabajo el que hago en estos días: libros, y grabo muchos podcasts y locuciones”, señaló a The Hollywood Reporter.

La que no se conforma con este anuncio y aún tiene esperanzas de revertirlo es Anne Hathaway, porque eso significa que Andrews no estará en El diario de la Princesa 3, la saga que la ha mantenido muy vigente en el cine desde 2001.

Actuar y cantar. Julie Andrews no lleva el apellido de su padre biológico, el maestro Edward Wells, sino del segundo marido de su madre, la pianista Barbara Ward. Ted Andrews fue quien ofició de padre y que, al notar sus dotes para el canto, la mandó a formarse en escuelas y con instructores especializados en la materia. Eso derivó en un debut muy peculiar durante la Segunda Guerra Mundial: con apenas 10 años actuó para las tropas del Reino Unido.

Comenzó en teatro, primero en el West End de Londres y luego en Broadway, pero su gran salto fue cuando puso un pie en el cine, donde dos grandes personajes marcaron su carrera: Mary Poppins (1964), la niñera que revolucionaba a la familia Banks, y La novicia rebelde (1965), que ponía patas para arriba otra familia, la de los Von Trapp. La primera le dio el Oscar, premio para el que estuvo nominada en tres oportunidades, y el Globo de Oro.

Andrews también ha ganado tres Grammy, dos como narradora y cantante de historias para niños —una de ellas Mary Poppins— y el otro por su trayectoria. Eso significa que solo le faltó el Tony para entrar a la lista de los EGOT, aunque fue candidata en tres ocasiones para el galardón teatral. También se ha animado a dirigir en teatro, una de las obras fue una nueva versión de My Fair Lady.

No hay duda de que, si bien también ha destacado por sus aptitudes para la actuación, ha sido su voz la que se ha impuesto en la mayoría de sus trabajos, ya sea para cantar como para narrar o doblar a otros personajes. En este último caso vale mencionar como ejemplos que fue la narradora de Encantada —un homenaje a las películas de Disney—, la madre de Gru en Mi villano favorito o la Reina en Shrek por siempre.

Ese gusto por lo infantil se ha traducido además en los varios libros para niños que ha publicado con su hija Emma, fruto de su primer matrimonio (1959-1968) con el diseñador de vestuario y sets Tony Walton. Juntas llevan escritos más de una treintena de libros y Emma la ha ayudado en la publicación de sus memorias.

Si seguimos en el terreno familiar, Andrews se volvió a casar en 1969, con el director Blake Edwards, con quien un año después adoptó dos niñas vietnamitas, Amy Leigh y Joanna Lynne. Esa unión duró 41 años, hasta la muerte de Edwards. Hoy la actriz tiene nueve nietos y tres bisnietos.

Mal momento

Uno de los episodios más duros de su carrera ocurrió en los años 90, cuando con 62 años Andrews perdió su capacidad para cantar tras una intervención quirúrgica relacionada con los nódulos en sus cuerdas vocales. Salió de la cirugía con un daño permanente que determinó que quedara con una ronquera crónica. De todas formas supo reinventarse con el doblaje y las narraciones, siendo su papel en Bridgerton uno de los más destacados de los últimos años.

No fue a la ceremonia a recoger el Emmy que ganó por él, pero eso se debe a que casi no acude a eventos públicos. Apenas lo hace para ocasiones especiales, como el homenaje que se le hizo a su amiga Carol Burnett al cumplir 90 años.

Ahora es ella la nonagenaria y no esconde cómo hace para mantenerse tan vital a esa edad. Cuenta que desarrola una rutina de ejercicios que incluye yoga, caminatas y ballet.

“Hago el menor ejercicio posible para obtener los mejores resultados. Yoga y un poco de ballet, solo 30 o 40 minutos cada dos días. Me mantengo flexible más por mí misma que por mis papeles”, declaró a la prensa cuando tenía 88 años.

“Julie Andrews no es simplemente una artista querida por el público”, señaló R.J. Cutler, encargado de dirigir el documental que se verá en Disney.

“Es un ícono cultural, una figura que forma parte de la manera en la que generaciones enteras entienden la alegría, la resiliencia y la gracia”. Una buena definición para una artista que sigue iluminando con su presencia gracias a una sonrisa cálida y una voz que, aunque ya no sea la misma, no la deja pasar desapercibida.