Librettes, pequeños libros que cuentan en imágenes, celebran los 25 años de "25 Watts" con una edición especial

“¿Y si hacemos una cosa que tenga fotos del artista, las letras de las canciones, el arte de tapa?” Esa fue la pregunta que se hicieron Laura Gutman —música y productora audiovisual— y Santiago Peralta —músico y productor musical— al sentir que le estaba faltando una tercera pata a Estudio 2 de Mayo, la productora que ambos dirigen desde 2024.

Ya estaba la música, ya estaban las películas; hacía falta algo en el área cultural y se les ocurrió que pudiera ser un objeto que tuviera la información que solía acompañar a los CD.

Eso se juntó con un deseo que Laura traía desde sus 20 años —tiene 50—, que era tener libros de imágenes de pequeño porte. Así fue que nacieron los Librettes, una colección de pequeños libros que cuentan solo con imágenes, no hay textos, salvo una breve introducción.

“Es una colección impulsada y curada por Estudio 2 de Mayo que no tiene una línea única, sino que entran distintas manifestaciones de la cultura y lo único que las une es ser uruguayas. Y van a seguir por ahí”, explica la productora.

Como cada vez que hacen una tirada tienen la posibilidad de imprimir dos ediciones distintas, arrancaron en diciembre del año pasado con dos Librettes. Uno fue de Montevideo inolvidable, una selección de imágenes del largometraje documental dirigido por Alfredo Ghierra, que Laura produjo y le hizo la música con Santiago, y que estuvo 21 semanas en cartel. El otro fue Verges Rilla, un recorrido por la obra del reconocido artista plástico uruguayo Martín Verges Rilla, a quien Laura admira y del que es amiga. El tercer Librette se lanzará en unos días (ver recuadro).

Distribuidos por Escaramuza con un precio de $ 500 (con beneficios si se compran más en forma directa por el Instagram de la productora), el Librette de Montevideo inolvidable se agotó y ya se está imprimiendo una nueva edición con un par de guiños en formato QR: uno con la lista de lugares de donde son las fotos y el otro con la música del film.

Laura cuenta que también está la posibilidad de encargar Librettes on demand, por ejemplo si un estudio de arquitectura o una determinada obra quiere contar con uno hecho a medida.

En cuanto a la colección general, ya tiene varias ideas en la cabeza. Fantasea con hacer uno de fotografía con la obra de una fotógrafa y otro de esculturas de Montevideo, para lo cual está en charlas con Fernando Foglino, entre otros.

“Es una colección como que hice para mí”, bromea Laura y destaca que se trata de un proyecto realizado totalmente a pulmón. “Es algo que hacemos acá por gusto propio y por ser lanzados; un formato muy amable abierto a muchos tipos de propuestas”, resume.

Los Librettes de Estudio 2 de Mayo. Foto: Ignacio Sánchez.