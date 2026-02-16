Conmoción en el Carnaval de Melo: murió Javier Andrade, de 42 años, tras desfilar con su escuela de samba

El Carnaval de Melo atraviesa horas de profunda tristeza. Según informaron medios locales de Cerro Largo, en la noche del sábado falleció Javier Andrade, director de la agrupación Unidos por el Samba, luego de participar del desfile por la calle Aparicio Saravia.

De acuerdo a las versiones divulgadas por Cerro Largo al Día y Uruguay al Día, Andrade, de 42 años, se descompensó pocos minutos después de completar el recorrido con su escuela de samba. Fue asistido en el lugar por los equipos médicos, pero los intentos de reanimación no lograron salvarle la vida. La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad carnavalera y en la ciudad.

Andrade era el impulsor y director de Unidos por el Samba, proyecto que fundó y que, con el paso de los años, se transformó en un espacio de referencia para niños, jóvenes y adultos vinculados a la samba en Melo. Quienes compartieron con él, lo describen como un trabajador incansable, comprometido con cada detalle de su agrupación y con la formación de nuevos integrantes.

En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida y agradecimiento, tanto de integrantes de otras escolas como de vecinos que cada año acompañan el multitudinario desfile. Las publicaciones destacaron su rol como formador y su pasión por la fiesta popular más importante del departamento.

El Carnaval de Melo, uno de los eventos más convocantes del interior del país y declarado de Interés Turístico Nacional, había iniciado sus jornadas con gran marco de público y espectáculos musicales previstos para los próximos días. Lejos de suspenderse, la jornada continuó, y muchos carnavaleros lo interpretaron como un homenaje viviente a su legado: seguir sonando los tambores y el samba, tal como él hubiera querido.

De manera extraoficial trascendió que autoridades departamentales acompañaron a la familia en estas horas, aunque hasta el momento en las redes sociales oficiales de la Intendencia de Cerro Largo no ha publicado un comunicado sobre esta noticia que conmocionó al departamento.

La partida de Andrade deja un vacío en el carnaval local y en su comunidad. Su nombre, aseguran quienes lo conocieron, seguirá ligado al sonido de los tambores y al espíritu de la samba.