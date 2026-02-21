Murgas que no perdonan a la izquierda, llantos y polémicas: un repaso de las primeras ruedas del Carnaval 2026

Las escasas lluvias —y, en consecuencia, la casi nula cantidad de suspensiones— han hecho que el Concurso Oficial del Carnaval 2026 se esté desarrollando con mayor fluidez y sea más corto de lo habitual. Eso deja en los carnavaleros un sabor agridulce: cuando Momo se va a dormir tras la ansiada Noche de Fallos, la espera hacia el próximo febrero se hace eterna.

Si todo marcha según lo previsto y el clima acompaña, los fallos serán el sábado 28 de febrero. Y esas son buenas noticias: esa madrugada interminable podrá disfrutarse en clubes de ensayos, con asado y radio prendida —o siguiendo la transmisión de Tenfield—, sin la presión de tener que madrugar al día siguiente.

La noche del viernes se conocieron los primeros fallos de la competencia 2026, con la definición de los 24 conjuntos que pasaron a la Liguilla: diez murgas, cuatro parodistas, cuatro comparsas, tres humoristas y tres revistas volverán a subirse al Teatro de Verano durante las próximas ocho noches, a partir de hoy (ver recuadro).

La decisión del jurado no dejó grandes sorpresas, salvo en la categoría murga, donde un par de nombres tenían con qué seguir en carrera. A la Bartola dejó textos interesantes y una cuidada musicalidad en Profundo, además de uno de los mejores cuplés del Carnaval, “Hola ansiedad”, cuyo fragmento se volvió viral y cosechó aplausos y agradecimientos en los tablados por abordar el tema en la fiesta.

Tampoco estará la decana Don Bochinche & Compañía, cuyo regreso al concurso había generado gran expectativa. Sorprendió con sus voces, el vestuario y las puntas, y especialmente con una retirada hermosa —para muchos, la mejor de este Carnaval— que varios nos quedamos con ganas de volver a escuchar en el Ramón Collazo.

La pluma de Eduardo Rigaud volvió a conmover con la historia del niño que acompaña a su padre a los tablados y termina cantando en una murga. Como dato curioso, Ángel “Marquito” Gómez —Figura de Oro 2023 con La Nueva Milonga— cumplió este febrero el sueño de compartir escenario con su hijo Sebastián “Pascual” Gómez.

Esa retirada dejó, además, un momento viral: el llanto desconsolado de Marcelo Fernández en vivo en Pasión de Carnaval (Tenfield).

No fue el único. Fernanda “Peke” Sander también se quebró al aire cuando Raúl Castro la definió como “la periodista de Carnaval” y no pudo continuar la entrevista.

A continuación, un repaso por otros momentos destacados que dejaron estas dos primeras ruedas.

Clasificados a la Liguilla y la etapa de hoy en el Teatro de Verano Quedaron definidos los 24 conjuntos que avanzaron a la Liguilla del Concurso Oficial de Carnaval 2026. La recta final tendrá diez murgas, cuatro comparsas, cuatro parodistas, tres revistas y tres humoristas que competirán por el premio mayor. Las murgas clasificadas son: Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Falta y Resto, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Los Diablos Verdes, Patos Cabreros, Queso Magro y Un Título Viejo. Los parodistas que siguen en carrera son: Caballeros, Los Muchachos, Momosapiens y Zíngaros. También pasaron humoristas Cyranos, Los Rolin y Sociedad Anónima; y las comparsas Integración, La Sara del Cordón, Valores y Yambo Kenia. Hoy es la primera etapa de la Liguilla en el Teatro de Verano con dos murgas y un parodista: abre Cayó la cabra a las 20:30, luego actúa Un título viejo y cierra Zíngaros.

Críticas sin distinción

Si hay algo que cada febrero se les recrimina a las murgas es la supuesta dificultad para criticar a la izquierda. Este Carnaval echó por tierra ese preconcepto y todas incluyeron en sus discursos algo para achacar al gobierno de turno. La figura del presidente Yamandú Orsi no pasó desapercibida: se lo tildó de tibio, de no jugársela, y se le reclamó mayor firmeza para los próximos años de mandato.

Queso Magro dedicó un cuplé entero al MPP, al que acusó, entre otras cosas, de no impulsar el impuesto a los más ricos porque serían ellos mismos quienes deberían pagarlo. A la Bartola, por su parte, utilizó el cuplé de los ecovasos para cuestionar un gobierno que —según su mirada— está “muy al centro” y con el MPP inclinado hacia la derecha.

Varios conjuntos reclamaron el 6% para la educación, cuestionaron la falta de postura frente al conflicto en Medio Oriente, el cierre de la radio M24 y el alto costo de vida.

Varias murgas —La Trasnochada, Doña Bastarda, Cayó la Cabra, A la Bartola— dedicaron cuplés a las maestras, y muchas reprocharon que la salud mental siga siendo una deuda pendiente.

Cayó la Cabra volvió a desplegar su ingenio con un texto cargado de humor, crítica y reflexión que apuntó contra la Intendencia de Montevideo, el transporte público y el estado de la capital. También hubo espacio para un cuplé dedicado a Salgado y hasta una pregunta incómoda: cómo el Frente Amplio sigue ganando las municipales.

Aldo Martínez en la piel de José Carbajal, durante la parodia de "El Sabalero", con Caballeros. Foto: Pata Eizmendi

Fabrizio Silvera —recordado por sus interpretaciones del Potro Rodrigo y Freddie Mercury en Los Muchachos— brilló como cupletero en La Nueva Milonga y se llevó aplausos con su personaje de El Krocante y su caracterización del presidente Orsi. Queso Magro sorprendió este año con su coro e hizo dos homenajes: a Horacio Rubino y a la feria de Tristán Narvaja, a la que le dedicó su retirada.

Los tributos no quedaron ahí. Los debutantes humoristas Social Club incluyeron un segmento dedicado al Fata Delgado, en el año en que Los Fatales celebran tres décadas de trayectoria.

Entre los parodistas, sobresalió la magistral actuación de Aldo Martínez en la piel de El Sabalero, en su regreso a la categoría que lo vio nacer. Se notó que extrañó el parodismo tras dos años en la murga La Gran Muñeca y asumió el desafío con la exigencia que lo caracteriza. Se reunió con la familia del cantante para rescatar anécdotas íntimas, viajó a Juan Lacaze para hablar con sus amigos y recorrer los lugares que marcaron su vida. El resultado fue conmovedor: por un rato, José Carbajal volvió al Teatro de Verano. Conmovió en ambas ruedas e hizo cantar a todos “Chiquillada”, cerrando con una ovación.

Los que van por el bicampeonato

Doña Bastarda en el Desfile inaugural de Carnaval 2026. Foto: Natalia Rovira / Archivo El País

La fórmula Horacio Rubino–Federico Pereyra volvió a rendir frutos este Carnaval. Momosapiens armó un espectáculo que entrelaza con inteligencia Robin Hood, El Eternauta y Coda, y resolvió con astucia un desafío nada menor: el abordaje del mundo de las personas sordas, integrando lengua de señas sobre el escenario y apoyándose en recursos visuales que potenciaron la narrativa.

Los parodistas demostraron en estas dos ruedas que están a la altura del primer premio obtenido en 2025.

También Doña Bastarda salió a defender su título con uñas y dientes. Vestuario impactante, voces potentes y un espectáculo redondo, sin baches. En sus filas vuelve a sobresalir Imanol Sibes que, tras haber sido Figura Máxima en 2025, no defrauda: compone un Artigas humano, cercano y desopilante, que se roba aplausos en cada escenario.

El Carnaval para la Bastarda, sin embargo, no comenzó en calma. En la previa al Desfile Inaugural, el INAU observó su espectáculo Patria o tumba por considerar que un fragmento —con referencias explícitas al nazismo— no era apto para todo público. El conjunto apeló, argumentando que la cuarteta forma parte de un contexto crítico que expone las atrocidades cometidas en nombre de la patria. Finalmente, el organismo dio marcha atrás y la murga pudo actuar con normalidad.

Lejos de perjudicarlos, la polémica terminó potenciando al conjunto: agotaron entradas en ambas ruedas y el Ramón Collazo se puso de pie tras el comentado cuplé, en una de las ovaciones más contundentes en lo que va del Concurso.

El próximo sábado se develará el misterio en la ansiada Noche de Fallos. Pero antes quedan ocho noches para seguir disfrutando esta fiesta popular que, aunque es la más larga del mundo, empieza a teñirse de nostalgia cuando se acerca el final.

Así que habrá que sacarle jugo a los espectáculos en los tablados y en el Templo de Momo, mientras sigan encendidas las bombitas amarillas y suenen retiradas capaces de erizar la piel.