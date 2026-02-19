"Murga oportunista": la dura crítica del sindicalista Joselo López a Doña Bastarda que desató la polémica

La murga Doña Bastarda, campeona del Carnaval 2025, volvió el miércoles a concursar al Teatro de Verano y lo hizo con entradas agotadas. Ya había dejado buenas sensaciones en la primera rueda, pero esta vez reafirmó que tiene argumentos para pelear el bicampeonato.

Con un coro sólido, una puesta cuidada y el protagonismo de Imanol Sibes —Figura Máxima del último Carnaval— como hilo conductor encarnando a José Gervasio Artigas, el espectáculo Patria o tumba conectó con el público desde el arranque.

El Ramón Collazo aplaudió de pie en más de una ocasión: primero con el comentado cuplé sobre los excesos cometidos en nombre de la patria, que en el arranque del Concurso Oficial había sido señalado como no apto para menores por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y luego habilitado tras una marcha atrás; y después con una retirada pegadiza y muy celebrada.

Sin embargo, no todo fue aplauso. Apenas terminó la actuación, el sindicalista Joselo López —vicepresidente del PIT-CNT, presidente del sindicato del INAU y secretario de COFE— lanzó una crítica al aire del programa Carnaval del Futuro, que se emite por Radio Centenario y conduce Gabriel Méndez.

“Evidentemente este es un gran espectáculo de murga en Carnaval. Probablemente va a estar en la definición, pero quiero decir algo: no compro este discurso. Me parece absolutamente oportunista y que no refleja la editorial que ha tenido esta murga en años anteriores. Es un gran espectáculo, probablemente gane, pero no me como este discurso”, afirmó.

Joselo Lopez y un comentario muy profesional sobre Doña Bastarda en la noche de hoy. pic.twitter.com/ekbvfLSOxb — Nacho (@nachoarturaola) February 19, 2026

El fragmento se viralizó en redes sociales y abrió un intenso intercambio entre seguidores del concurso. Algunos defendieron el derecho a opinar; aunque la mayoría cuestionaron con dureza las palabras del dirigente.

“Banco a Carnaval del Futuro porque siempre hay show y son auténticos. Que Joselo diga lo que quiera, pero el problema es quién se sienta ahí”, escribió el usuario Nacho Arturaola en X.

Debajo del audio circularon varios comentarios. "A la Doña no le va a importar mucho lo que pienses de su espectáculo, viene a concursar y ganar, lo va a conseguir, los de afuera.....", escribió alguien. "Jamás hay que comprar el comentario de un chanta como Joselo Lopez", sumó otro. "Que se lleve unos cubiertos a la liguilla y un tuppercito" y "no es claro, necesito que se explaye más" fueron otros mensajes destacados.

Lo cierto es que López no se quedó para el intercambio posterior con los analistas del programa y tampoco publicó en sus redes su reseña habitual del espectáculo de la Bastarda, aunque sí comentó la actuación de los otros conjuntos de la etapa: La sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos) Jardín del pueblo (murga) y Cyranos (humoristas).

Mientras tanto, sobre el escenario, el foco volvió a estar en la murga. “IMANOL SIBES. Todo en mayúsculas y aplaudiendo de pie. Figura absoluta del Carnaval”, escribió la cuenta Murguista del Futuro. Otro usuario fue a más y lanzó: "[¿SABÍAS QUÉ?] Doña Bastarda es la primera murga en ganar el concurso sin necesidad de subir a la Liguilla".

Entre elogios y cuestionamientos, la campeona volvió a demostrar que genera algo más que aplausos: también despierta debate.