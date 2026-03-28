El actor Hudson Williams de "Heated Rivalry" tendrá serie en Netflix y protagonizará el thriller "Apparatus"

El actor Hudson Williams, de la serie Heated Rivalry, y Dylan O'Brien, de la saga Maze Runner, protagonizarán el suspense Apparatus que marca el debut como directora de la actriz canadiense Sofia Banzhaf, informó el medio especializado Deadline.

Williams interpretará a Tyler, un conductor de aplicaciones que atraviesa por dificultades económicas y que cree que su suerte cambia cuando conoce a JP (O'Brien), un carismático empresario que le ofrece futuro en su negocio de masajeadores portátiles, pero pronto lo arrastrará "en una violenta espiral descendente".

La película independiente, escrita por Banzhaf y Grayson Moore, tiene previsto comenzar su producción el 30 de marzo en Toronto, según informó The Express Tribune.

O'Brien estrenó recientemente la cinta Ayuda! junto a Rachel McAdams, la cual recaudó más de 93 millones de dólares. Además, obtuvo una nominación interpretativa en los Premios Spirit de Cine Independiente de este año por su trabajo en Twinless (2025), filme ganador del premio del jurado en el Festival de Sundance.

El actor de 34 años además participa en la próxima cinta de Apple Being Heumann, en la que comparte créditos con Mark Ruffalo.

Connor Storrie y Hudson Williams en "Heated Rivalry". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

Por su parte, la carrera de Williams despegó exponencialmente tras su participación en el drama romántico deportivo Heated Rivalry que protagoniza junto a Connor Storrie que se encuentra disponible en HBO Max, y cuya segunda temporada está anunciada para el 2027.

Además, el actor canadiense también aparecerá en la serie de Netflix The Altruists. que se centrará en Sam Banjman-Fried, y contará el ascenso y caída de la bitcoin FTX, que creó junto a su socia, Caroline Ellison, que serán interpretados por Anthony Boyle y Julia Garner, respectivamente. En la serie, Williams interpretará a Duncan Rheingans-Yoo.

La trama de la serie contará "La historia de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos jóvenes idealistas, ambiciosos y sumamente inteligentes que intentaron rehacer el sistema financiero global en un abrir y cerrar de ojos, antes de ser acusados de robar 8 mil millones de dólares y convertirse en los Bonnie y Clyde de la Generación Z", anunció el portal Variety.

Agencia EFE