Los altos precios de petróleo y gas, más allá de la guerra de Trump con Irán

Cuando la guerra con Irán comenzó a disparar los precios del petróleo y el gas en todo el mundo, el presidente Donald Trump restó importancia a las consecuencias, calificándolas de un revés temporal para la economía estadounidense.

"Cuando esto termine", declaró a la prensa este mes, "los precios del petróleo bajarán muy, muy rápido".

Al final, puede que no sea tan sencillo.

Incluso si Trump lograra negociar el fin de las hostilidades con Irán antes de la nueva fecha límite que él mismo se impuso, podrían pasar semanas, si no meses, antes de que las familias y las empresas estadounidenses vean una verdadera reducción en sus crecientes costos energéticos, según economistas y ejecutivos del sector.

El fin de la guerra mitigaría una crisis geopolítica y probablemente ayudaría a reabrir las rutas marítimas congestionadas en Oriente Medio, lo que contribuiría a una ligera bajada de los precios del petróleo y el gas desde sus máximos recientes. Pero cualquier alivio llegaría gradualmente para la mayoría de los consumidores, y probablemente no lo suficientemente rápido como para reparar el daño a la economía estadounidense.

En la semana, los mercados parecían pesimistas sobre las probabilidades de una resolución rápida y sencilla de la guerra. El precio del barril de crudo Brent, la referencia internacional, rondó los 100 dólares, un aumento de casi el 40% desde el inicio del conflicto. El galón de gasolina costaba un promedio de 3,98 dólares a nivel nacional, según el club automovilístico AAA, lo que reflejaba un incremento de aproximadamente un dólar con respecto al mes anterior.

Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, afirmó que la perspectiva de precios elevados sostenidos confirmaba un dicho muy conocido en la industria energética: «Los precios suben como un cohete y caen como una pluma».

Predijo que, incluso si la guerra terminara pronto, la producción y los envíos de petróleo tardarían entre seis y ocho semanas en normalizarse. En ese momento, el petróleo podría estabilizarse en torno a los 80 dólares por barril de crudo Brent, un precio superior al anterior al inicio de los bombardeos. Los precios en las gasolineras probablemente también bajarían lentamente.

El cronograma exacto dependerá de muchos factores, incluyendo la magnitud de los daños a la infraestructura energética en Oriente Medio y el destino del Estrecho de Ormuz, una importante vía de transporte de petróleo y gas que ha estado prácticamente cerrada durante semanas. La trayectoria de los precios también variará según el tipo de combustible: la guerra ha afectado la oferta mundial de diésel y combustible para aviones, en particular, lo que significa que esos precios podrían mantenerse altos durante un período prolongado.

Estos picos suelen tener repercusiones duraderas en la economía. Los alimentos podrían encarecerse debido al aumento de los costos de envío, por ejemplo, mientras que los billetes de avión durante la temporada de viajes de verano también podrían subir. En una señal temprana y preocupante, el director ejecutivo de United Airlines advirtió a Bloomberg TV que podrían aumentar los precios de los billetes un 20% si la guerra con Irán seguía afectando la oferta de combustible para aviones.

"No tenemos ni idea de hacia dónde se dirige el precio", dijo Mike Sommers, director ejecutivo del Instituto Americano del Petróleo, que representa a la industria petrolera. “No sabemos cuál será el estado de los activos. No sabemos cuánto tiempo nos llevará recuperar la producción paralizada, cuánto tiempo tardará en volver a la normalidad”.

Al ser consultada sobre las proyecciones económicas del gobierno, Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, afirmó en un comunicado que los precios bajarían “rápidamente” una vez concluida la guerra.

“El presidente Trump siempre ha tenido razón, y la volverá a tener cuando estas perturbaciones a corto plazo hayan pasado”, declaró.

Las variables económicas, en constante cambio, no hacen sino aumentar la presión sobre Trump, mientras la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán se extiende ya por cuarta semana. A pesar de que los expertos siguen alertando sobre las consecuencias de un conflicto prolongado, el presidente ha sostenido que su guerra vale la pena y que reportará beneficios sustanciales al lograr un Oriente Medio más estable.

“Nuestra economía estaba fantástica”, dijo Trump el lunes pasado, intentando justificar por qué debía “detenerse y hacer un pequeño viaje a Oriente Medio para eliminar un gran problema”.

De hecho, la economía estadounidense ya mostraba signos de debilidad antes del inicio de la guerra, evidentes en los precios al consumidor persistentemente altos y el reciente aumento de la tasa de desempleo. Estas tensiones habían contribuido a la frustración de los estadounidenses, muchos de los cuales culpaban a Trump de sus problemas económicos en encuestas recientes previas a las elecciones de mitad de mandato.

Muchos analistas han advertido que la situación del país podría empeorar considerablemente si la guerra con Irán continúa y los precios del petróleo se mantienen por las nubes el próximo mes o más allá, aumentando el riesgo de que Estados Unidos caiga en una recesión. Sin embargo, surgió un primer atisbo de alivio cuando Trump anunció que suspendería su amenaza de intensificar los bombardeos —atacando instalaciones energéticas iraníes— para que ambas partes pudieran iniciar conversaciones sobre el fin del conflicto.

Sin embargo, en cuestión de horas, los líderes en Washington y Teherán, la capital, ofrecieron evaluaciones contrapuestas sobre el alcance de las negociaciones y su progreso. Esa discrepancia puso de manifiesto una dura realidad: si bien Estados Unidos e Israel pudieron haber iniciado la guerra, todos los países tendrían que acordar el fin de los combates si deseaban estabilizar los mercados energéticos y financieros mundiales.

Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics, afirmó que la respuesta del mercado reflejaba la realidad de que “se necesitan dos para bailar el tango”.

En un informe publicado la pasada semana, su firma predijo que los precios persistentemente altos del petróleo y el gas podrían elevar el costo de los alimentos y otros bienes, provocando un fuerte aumento de la inflación en marzo y abril. El impacto resultante en los consumidores, según la firma, podría contribuir a una desaceleración de la economía, que, según indicó, crecería un 2,4% este año, por debajo de su proyección anterior del 2,8%.

Sin embargo, incluso si Trump logra negociar un fin más rápido del conflicto, Pearce afirmó que no habría un cambio repentino que devolviera los costos de la energía a sus niveles previos a la guerra.

Una vez abierto el Estrecho de Ormuz, el tráfico podría no reanudarse de inmediato, y el riesgo de atravesar una zona de guerra reciente podría mantener los precios elevados durante algún tiempo, según analistas. También podría llevar tiempo reiniciar la producción de energía en países como Arabia Saudita, que han suspendido algunas operaciones en las últimas semanas debido al llenado de sus tanques de almacenamiento ante los ataques con drones y el aumento de los riesgos para la seguridad.

«La rapidez con la que se pueda reactivar la producción es una incertidumbre que tendremos que afrontar en el futuro», declaró Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, el lunes en la conferencia energética CERAWeek de S&P Global en Houston. «Nos llevará tiempo superar esta situación».

Estos comentarios contrastan fuertemente con la afirmación, repetida con frecuencia por Trump, de que los precios de la energía se desplomarán una vez que concluyan las hostilidades. Para ayudar a prevenir mayores fluctuaciones de precios, la administración ha liberado petróleo de las reservas estratégicas del país en los últimos días y ha levantado algunas sanciones contra adversarios, incluido Irán, con la esperanza de impulsar la oferta mundial.

Cualquier descenso en el precio de la gasolina, en particular, sería gradual: según los cálculos de Zandi, cada aumento de 10 dólares por barril en el petróleo se traduce en un aumento de 25 centavos en el precio de la gasolina. Dado el tiempo que se tarda en procesar el crudo para convertirlo en gasolina, el impacto en los precios podría no desaparecer tan rápido como ha sugerido Trump.