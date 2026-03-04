La estrategia de Irán: ampliar la guerra y sobrevivir a Trump

La prioridad de Irán es sobrevivir. Para lograrlo, sus líderes querrán aumentar el coste de la guerra para Donald Trump -en términos de bajas estadounidenses, costos energéticos e inflación- para intentar persuadirlo de que declare la victoria y se marche a casa.

Ante la abrumadora potencia de fuego de Estados Unidos e Israel, según diplomáticos y analistas, Irán busca expandir su campo de batalla, desde su propio territorio hasta la región. Los objetivos son dañar la infraestructura petrolera y gasífera de los países vecinos, cerrar el Estrecho de Ormuz al transporte marítimo y restringir el tráfico aéreo, todo ello para perturbar las economías del Golfo Pérsico e impulsar el alza de los precios de la energía y la inflación a nivel mundial. Irán también intentará agotar los costosos interceptores de misiles que poseen sus enemigos.

“La guerra se ha convertido en una prueba de voluntad y resistencia”, declaró Vali Nasr, de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington. “Irán se enfrenta a unas fuerzas armadas cualitativamente superiores, por lo que la estrategia consiste en poner a prueba su voluntad ampliando el campo de batalla, complicando la guerra y aumentando el peligro para la economía mundial”.

Ali Vaez, director para Irán del grupo de expertos International Crisis Group, con sede en Bruselas, dijo: “Los iraníes quieren extender el dolor tanto como puedan, sin importar el costo para ellos mismos y las relaciones dañadas con sus vecinos, con la esperanza de crear suficiente oposición a la guerra para obligar al presidente Trump a dar marcha atrás”.

“Para la República Islámica”, añadió, “la supervivencia es una victoria, aunque sea pírrica”.

El plan se denomina resistencia asimétrica, que consiste en aceptar el daño inicial para preservar la capacidad de escalada cuando las defensas aéreas israelíes, estadounidenses y del Golfo Pérsico se vean desbordadas. La idea detrás de esta estrategia es que Trump, ante las elecciones de mitad de mandato y un movimiento MAGA escéptico, optará por reducir la guerra antes de que las bajas estadounidenses y la inflación aumenten considerablemente.

Ya se han atacado bases y embajadas estadounidenses e incluso europeas, seis soldados estadounidenses han muerto y tres aviones han sido derribados. Hezbolá ha entrado en la guerra, y los países del Golfo Pérsico están ansiosos y se están quedando sin interceptores costosos para combatir los drones iraníes de bajo costo. Las instalaciones energéticas saudíes y cataríes han sido atacadas. Los precios del petróleo y el gas se han disparado y el transporte marítimo prácticamente se ha detenido a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita al menos una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, afirmó el lunes en las redes sociales que Irán, “a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”, incluidos planes para una escalada gradual y la expansión del campo de batalla.

Franz-Stefan Gady, analista militar, calificó el conflicto como una “carrera contra el tiempo”. Israel, Estados Unidos y sus aliados intentan destruir misiles, lanzadores y nodos de comunicación lo más rápido posible, afirmó, para que los misiles iraníes más avanzados no puedan lanzarse fácilmente cuando escaseen los interceptores.

Incluso Israel, fuertemente armado, hacia el final de la guerra de 12 días contra Irán en junio, tuvo que limitar el uso de interceptores, permitiendo que algunos misiles iraníes cayeran si no se consideraba que estuvieran cerca de sitios o ciudades clave.

Si la estrategia de Irán es clara, también lo son los riesgos. Y estos ya se están vislumbrando.

"En modo supervivencia" El “eje de la resistencia” camino a hundirse Irán se jactaba hace unos años de controlar cuatro capitales árabes: Bagdad, Damasco, Beirut y Saná. Ya debilitado, este “Eje de la Resistencia” amenaza hoy con hundirse. Este eje, cuyo desmantelamiento empezó durante la guerra de Gaza, está ahora “prácticamente aniquilado”, apunta Nicholas Blanford, analista en Atlantic Council. Dos días después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió una respuesta que “cambiaría Medio Oriente”. No solo pensaba destruir al grupo terrorista palestino, apoyado por Irán, sino toda la red de alianzas proiraníes de la región. Con el debilitamiento de Hezbolá y la caída de Bashar al Asad en Siria, se allanó el camino. Ahora, la mayoría de los miembros del “Eje de la Resistencia” (Hezbolá, hutíes de Yemen, milicias chiitas de Irak...) “están en modo supervivencia”, explica a AFP Renad Mansour, investigador en Chatham House.

El lunes, Trump prometió continuar la guerra al menos un mes más y no descartó el uso de tropas terrestres estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró: “Los golpes más duros aún están por venir”, y el Pentágono anunció que enviaría más soldados y aviones de combate a la guerra.

Y hay indicios, dicen los analistas, de que Estados Unidos está alentando a las minorías iraníes, como los kurdos y los baluchis, a levantarse contra el gobierno, bombardeando posiciones de la policía y el ejército en esos territorios, con la esperanza de crear al menos el inicio de un levantamiento popular.

Aunque Irán ha atacado países del Golfo Pérsico, incluidos hoteles y aeropuertos, Teherán hasta ahora no ha logrado abrir una brecha entre ellos y EE.UU. Las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo, incluida Arabia Saudita, emitieron un comunicado el domingo subrayando “su postura unificada para enfrentar estos ataques, enfatizando que la seguridad de los estados miembros del CCG es indivisible” y reservándose el derecho a responder en defensa propia.

Aunque piden el cese de las hostilidades, los miembros no han criticado la guerra contra Irán y es probable que permitan a las fuerzas estadounidenses tener derechos de sobrevuelo, que negaron al comienzo de la guerra.

En el pasado, los países del Golfo Pérsico han actuado como mediadores, instando a Washington a negociar con Teherán en lugar de ir a la guerra. Sin embargo, ante el ataque iraní, es ahora más probable que esos países permitan a las fuerzas estadounidenses un mayor acceso operativo a su espacio aéreo y territorio, lo que ayudaría a Estados Unidos a realizar operaciones con mayor eficiencia, afirmó Hasan T. Alhasan, experto en Medio Oriente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, una organización de investigación londinense.

Gran Bretaña, Francia y Alemania, que han criticado a Irán pero inicialmente no apoyaron esta guerra, han indicado ahora que podrían actuar para proteger sus propias tropas e intereses en el Golfo Pérsico, dijo Alhasan a la BBC, “porque todos se dan cuenta de que el interés global colectivo aquí está en juego”.

Pero tras intentar reducir su dependencia del gas ruso, Europa depende más que nunca de la energía del Golfo Pérsico, mientras que la mitad del petróleo de la India circula por el Estrecho de Ormuz. Por lo tanto, la presión sobre Trump para que acorte la guerra aumentará, incluso si Israel está ansioso por forzar una conclusión para acabar con la amenaza de Irán. Trump habla a menudo de querer llegar a un acuerdo con Irán y recientemente mencionó el ejemplo de Venezuela, donde se conformó con capturar al presidente Nicolás Maduro, pero dejó su gobierno prácticamente intacto. “Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto”, declaró Trump al New York Times.

Es posible que Irán también reemplace al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado el primer día de la guerra, por un gobierno menos ideológico que esté dispuesto a negociar un acuerdo sobre su programa nuclear para preservar el sistema.

Como siempre, es difícil saber qué piensa Trump, afirmó Ellie Geranmayeh, experta en Irán del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Steven Erlanger / The New York Times