El Palacio de Golestán, patrimonio de la Unesco, fue dañado por los bombardeos en Teherán, según Irán

El palacio de Golestán, en Teherán, incluido en la lista de patrimonio mundial de la humanidad de la Unesco, fue alcanzado por bombardeos de Estados Unidos e Israel, afirmaron este lunes medios iraníes.

"Tras el ataque conjunto israelo-estadounidense (...) en el sur de Teherán el domingo por la noche, el palacio de Golestán (...) resultó parcialmente dañado", indicó la agencia de prensa Isna.

Según la fuente, las ondas expansivas dañaron puertas, ventanas y espejos.

La agencia de prensa Mehr también informó sobre ello.

El palacio "habría resultado dañado por escombros y por la onda expansiva de un ataque aéreo en la plaza Arag", lamentó la Unesco el lunes en un comunicado.

Golestan Palace, the Versailles of Persia/Iran,

a UNESCO heritage site was damaged.

کاخ گلستان pic.twitter.com/EFlZV71oOQ — Touraj Daryaee (@tourajdaryaee) March 2, 2026

Tehran's historic Golestan Palace, a UNESCO World Heritage site, has sustained major damage after US-Israeli strikes on Iran.



UNESCO has expressed ‘concern’ over the protection of heritage sites across the Middle East amid the escalating war. pic.twitter.com/sQBwBP7YsZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 3, 2026

Preocupación por la destrucción del patrimonio

La Unesco, con sede en París, está siguiendo los posibles daños que sufran sitios de patrimonio desde el inicio de este nuevo conflicto "con el objetivo de garantizar su protección", señaló en el comunicado.

Para ello, ha transmitido a todas las partes interesadas las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como de aquellos de importancia nacional, "para evitar posibles daños".

Puso como ejemplo los daños sufridos en el palacio de Golestán en Teherán afectado por los escombros tras el bombardeo de la vecina plaza de Arag.

"La Unesco recuerda que los bienes culturales están protegidos por el derecho internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, incluido su mecanismo de protección reforzada, y la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural", señaló.

Mujer camina por zona destruida tras bombardeos en Teherán Foto: ATTA KENARE/AFP

Con información de EFE y AFP