Conflicto en Medio Oriente: Israel bombardea Beirut y advierte que no detendrá su ofensiva contra Hezbolá

El Ejército israelí informó que comenzó a atacar anoche infraestructura de Hezbolá en Beirut, la capital del Líbano.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que se pueden conseguir los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, pero afirmó al mismo tiempo que seguirá atacando Irán y a Hezbolá en el Líbano.

La organización terrorista libanesa se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo, en su segunda guerra en apenas año y medio, en el contexto de la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, aliado de Hezbolá.

“Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia”, indicó el mandatario israelí en un vídeo mensaje en el que informa de los detalles de su llamada telefónica con Trump.

Una bola de fuego se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que impactó un edificio en Beirut. Foto: AFP

Sobre esa conversación el líder israelí, aseguró: “Hoy hablé con nuestro amigo el presidente Trump. El presidente Trump cree que existe la oportunidad de aprovechar los grandes logros que hemos alcanzado con las fuerzas armadas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra a través del acuerdo, un acuerdo que protegerá nuestros intereses vitales”. Sin embargo, advirtió de que sus ataques iniciados hace ya casi un mes contra Irán y Líbano van a continuar.

“Al mismo tiempo, continuamos atacando a Irán y al Líbano. Estamos desmantelando el programa de misiles y el programa nuclear, y seguimos infligiendo graves daños a Hezbolá”, agregó.

Son las primeras palabras de Netanyahu después de que ayer lunes Trump anunciase que ha empezado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ordenado posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a estas conversaciones. Agregó que negocia con un político “respetado” de Irán. EFE