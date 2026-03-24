Tres españoles fueron atacados con armas blancas en el centro de Montevideo: se negaron a hacer la denuncia

La Policía de Montevideo investiga el ataque a tres hombres españoles ocurrido durante la madrugada del martes en el centro de Montevideo, entre las avenidas Rondeau y Uruguay.

Los efectivos recibieron un llamado en el que se alertaba que habían tres hombres heridos en la vía pública. Cuando llegaron al lugar, ubicaron a las víctimas: dos de ellas tenían heridas de arma blanca y una tercera había sido golpeada en la cabeza.

Los hombres, de 33, 31 y 26 años, fueron trasladados al Hospital Maciel para ser atendidos. Los tres explicaron que eran ciudadanos españoles y que estaban trabajando en un barco que se encuentra en el puerto de Montevideo. Además, agregaron que no querían presentar una denuncia por el ataque.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El médico de guardia le diagnosticó al hombre de 31 años una "herida de arma blanca en el cuero cabelludo, sin gravedad". Por otra parte, el joven de 26 fue atendido también por una herida de arma blanca en la cabeza y un corte en la lumbar izquierda. El cuadro del hombre de 33, que había sido golpeado en la cabeza, no revestía de gravedad, por lo que permaneció en la sala de espera aguardando a sus compañeros tras ser atendido.

Consultados por la Policía, las víctimas afirmaron que los autores del ataque fueron tres personas, pero no quisieron dar más detalles de lo sucedido. Los españoles recibieron el alta médica y no presentaron una denuncia.