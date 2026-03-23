Clausuran comercio en el Centro de Montevideo e incautan mercadería de Aduana por $ 8 millones.

Un operativo conjunto entre la Intendencia de Montevideo (IMM) y la Dirección Nacional de Aduanas culminó en las últimas horas con la clausura de un establecimiento comercial y la incautación de mercadería en infracción aduanera valuada en $ 8.377.073.

La intervención, que contó con el apoyo del Área de Convivencia de la comuna capitalina, puso el foco en un local ubicado en la intersección de las calles Guayabos y Vázquez, a escasos metros de la Facultad de Ciencias Sociales, donde se constataron graves irregularidades administrativas y sanitarias.

La inspección, de la que participaron efectivos del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y la Aduana Móvil Regional Sur, reveló que el comercio operaba bajo condiciones de higiene y salubridad deficientes. Según el reporte oficial, el estado del local representaba un "riesgo sanitario inminente para los consumidores", lo que motivó a los funcionarios municipales a proceder con la clausura inmediata del recinto mientras los equipos aduaneros realizaban el inventario de los productos de origen ilícito.

El detalle de la mercadería incautada

Durante el registro del establecimiento, las autoridades hallaron una variedad heterogénea de productos que carecían de la documentación legal correspondiente. El inventario final incluyó 11.394 cigarrillos de diversas marcas, 10.320 auriculares, 25 botellas de whisky, además de botellas de vino y caña. El volumen de artículos electrónicos y de consumo personal llamó la atención de los investigadores por su valor de mercado y la falta de controles sobre su procedencia.

Además de las bebidas alcohólicas y el tabaco, se incautaron productos de higiene personal de alta rotación, como 134 unidades de pasta de dientes Colgate de 180 gramos y 9 unidades de 50 gramos, junto con 127 cartuchos de impresora Eco ink de 100 ml.

La valoración primaria de la mercadería, que supera los $ 8 millones, subraya la magnitud de una maniobra que no solo evadía controles impositivos, sino que, debido a las condiciones del local clausurado, ponía en peligro la salud pública de quienes frecuentaban la zona universitaria.