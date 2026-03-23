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El País Información Policiales

Joven fue atacado por cinco hombres tras una fiesta en Maldonado: "Lo dejaron totalmente inconsciente"

El incidente tuvo lugar a la salida de una fiesta en el balneario Buenos Aires. El joven, que permanece en estado grave, fue trasladado a Montevideo para ser atendido.

El País
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23/03/2026, 15:06
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Personas en una discoteca. Foto: Archivo El País.
Personas en una discoteca. Foto ilustrativa (archivo El País).

Un joven de 24 años está internado en estado grave tras haber sido atacado por cinco hombres a la salida de una fiesta en el balneario Buenos Aires, en el departamento de Maldonado, informó el medio local FM Gente y confirmó El País con fuentes de la jefatura departamental.

La denuncia fue presentada por el padre del joven en la tarde del domingo. Según explicó a la Policía, su hijo estaba volviendo de la fiesta por la ruta 10, cuando en un momento del trayecto detuvo la marcha. Luego, se acercaron otros cinco jóvenes al auto, que comenzaron a increparlo hasta que bajó del vehículo. Fue entonces que lo golpearon y lo dejaron herido de gravedad.

Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

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"Lo dejaron totalmente inconsciente"

"El chiquilín fue con mi sobrina, con unos amigos. Por lo que ella relata él estaba en el auto con una chica, aparecen cinco chicos, él sale y le empiezan a pegar. Lo dejaron totalmente inconsciente, lo tuvieron que reanimar ahí y llevarlo en un auto particular hasta el hospital", contó la tía del joven en diálogo con FM Gente.

Además, aseguró que uno de los atacantes lo pateó en la cabeza. "Tiene la marca del champión en la cara", afirmó. "Es un buen gurí, tranquilo, que trabaja y hace deporte. Nunca sale, jamás en la vida sale. Y la vez que sale, pasa esto", añadió.

Luego de ser reanimado en el Hospital de Maldonado el joven fue trasladado hasta el Casmu de 8 de Octubre, en Montevideo, donde permanece internado en estado grave. Según explicó su tía, todavía sigue inconsciente.

El caso está siendo trabajado por la Fiscalía de Quinto Turno y la Policía de Maldonado.

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