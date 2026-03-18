"Matatan Ruan", vendedor de perfumes árabes popular en redes sociales, es investigado por presunto contrabando

"Matatan Ruan", vendedor de perfumes árabes que es popular en redes sociales, está siendo investigado por Fiscalía de Delitos Económicos por presuntas maniobras de contrabando mediante las cuales habría ingresado las fragancias a Uruguay para luego comercializarlas.

En sus redes sociales, el hombre expresó que fue denunciado anónimamente ante la Dirección Nacional de Aduanas y advirtió que en el caso trabaja Investigaciones. El caso pasó a la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos de segundo turno, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas, según informaron a El País fuentes de la investigación.

En su cuenta de Instagram, "Matatan Ruan" señaló que él "no anda en nada malo": "No tengo drogas, el arma que tengo es mía porque yo tengo el porte". "Están buscando contrabando y yo no tengo ningún contrabando, yo soy un comerciante, un negociante. A mí me dan productos que ya pagaron sus impuestos, yo les pongo mi ganancia y los revendo, y listo. No ando en nada", aseguró.

El vendedor de perfumes sostuvo que le pusieron "GPS" a su camioneta y "soldaditos" a seguirlo. "Me pincharon el teléfono. Hermanos míos, yo no ando en nada raro. Si quieren venir a mi casa, que vengan que no ando en nada", acotó. Además, está dispuesto a declarar tanto en Fiscalía como en Aduanas. "Yo vengo de toda la vida de la calle. A los 14 años ya estaba en la calle, todo lo que tengo es de toda una vida de trabajo", afirmó.

"Si me quieren allanar quédense tranquilos, que no van a encontrar nada", dijo el hombre, que es reconocido en Instagram y TikTok.