Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Policía investiga la muerte de un hombre de 32 años tras una riña en una plaza de Tacuarembó

En el marco del operativo desplegado tras el hallazgo, la Policía logró la detención de tres hombres de 28, 30 y 36 años, quienes estarían vinculados directamente con el altercado.

El País
El País
24/03/2026, 20:24
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Incendio del Hotel Metro
Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial.
Foto: Archivo El País

La Jefatura de Policía de Tacuarembó y la Fiscalía de 1° turno investigan la muerte de un hombre de 32 años, ocurrida en la madrugada de este martes tras una violenta riña en una plaza pública.

El incidente se registró pasadas las 1:30 AM en el espacio ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Joaquín Correa, donde un enfrentamiento entre varias personas terminó con un desenlace fatal, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales.

Investigan el hallazgo de cuerpo en una cámara de desagüe junto a las vías del ferrocarril en zona de Sayago

Al arribar al lugar de los hechos, los efectivos policiales hallaron a la víctima en estado de inconsciencia y con un golpe visible en la zona del ojo derecho. A pesar de la asistencia primaria, se constató el fallecimiento del hombre en el sitio, lo que derivó en la inmediata preservación de la escena para el trabajo de los peritos y la notificación a las autoridades judiciales competentes.

jefatura policia de tacuarembo
Jefatura de Tacuarembó.
Foto de Archivo.

Tres detenidos con antecedentes penales

En el marco del operativo desplegado tras el hallazgo, la Policía logró la detención de tres hombres de 28, 30 y 36 años, quienes estarían vinculados directamente con el altercado.

Los tres arrestados poseen antecedentes penales. Actualmente, permanecen a disposición de la Fiscalía, que aguarda por el resultado de las pericias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno y su posterior situación judicial.

La Fiscalía de 1° turno ordenó que se practique la autopsia al cuerpo de la víctima, un procedimiento clave para establecer de manera fehaciente si el deceso fue consecuencia directa del golpe recibido o si existieron otras lesiones internas producto de la riña. En paralelo, los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, además de la toma de testimonios a testigos presenciales para reconstruir el origen de la pelea.

Conferencia sobre triple homicidio en Estacion La Floresta
Personal policial.
Foto: Darwin Borrelli
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Tacuarembó

Te puede interesar