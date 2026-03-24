Policía investiga la muerte de un hombre de 32 años tras una riña en una plaza de Tacuarembó

La Jefatura de Policía de Tacuarembó y la Fiscalía de 1° turno investigan la muerte de un hombre de 32 años, ocurrida en la madrugada de este martes tras una violenta riña en una plaza pública.

El incidente se registró pasadas las 1:30 AM en el espacio ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Joaquín Correa, donde un enfrentamiento entre varias personas terminó con un desenlace fatal, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales.

Al arribar al lugar de los hechos, los efectivos policiales hallaron a la víctima en estado de inconsciencia y con un golpe visible en la zona del ojo derecho. A pesar de la asistencia primaria, se constató el fallecimiento del hombre en el sitio, lo que derivó en la inmediata preservación de la escena para el trabajo de los peritos y la notificación a las autoridades judiciales competentes.

Jefatura de Tacuarembó. Foto de Archivo.

Tres detenidos con antecedentes penales

En el marco del operativo desplegado tras el hallazgo, la Policía logró la detención de tres hombres de 28, 30 y 36 años, quienes estarían vinculados directamente con el altercado.

Los tres arrestados poseen antecedentes penales. Actualmente, permanecen a disposición de la Fiscalía, que aguarda por el resultado de las pericias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno y su posterior situación judicial.

La Fiscalía de 1° turno ordenó que se practique la autopsia al cuerpo de la víctima, un procedimiento clave para establecer de manera fehaciente si el deceso fue consecuencia directa del golpe recibido o si existieron otras lesiones internas producto de la riña. En paralelo, los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, además de la toma de testimonios a testigos presenciales para reconstruir el origen de la pelea.