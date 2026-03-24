Hombre que se había fugado de prisión domiciliaria en Salto fue capturado en Concordia: lo buscaba Interpol
La Policía de Argentina lo atrapó mientras intentaba huir por un bañado. Llevaba consigo cocaína, cartuchos de distintos calibres, una balanza y dos celulares.
La Policía de Entre Ríos logró detener este lunes a un uruguayo que se había fugado de prisión domiciliaria en Salto, en donde cumplía condena por reiterados delitos de receptación, tráfico de armas y municiones, y también por tráfico de estupefacientes.
El delincuente se fugó el pasado mes de enero cuando una jueza subrogante, durante la Feria Judicial Mayor, le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria porque debía realizarse una intervención quirúrgica. Sobre el hombre también pesaba una alerta roja de Interpol.
Las autoridades argentinas lo atraparon en Concordia mientras intentaba escapar a través de un bañado. El hombre llevaba consigo 28 envoltorios de cocaína (42,6 gramos), nueve cartuchos de calibre 32, 24 de calibre 22, $866.800, $8.000 uruguayos, una balanza, dos celulares y elementos de corte.
La Policía uruguaya ya manejaba la posibilidad de que el hombre pudiera estar en el litoral argentino. A principios de marzo, la policía de Salto hizo varios allanamientos en departamento para intentar dar con el sujeto, ya que se lo considera peligroso.
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