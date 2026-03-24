Investigan el hallazgo de cuerpo en una cámara de desagüe junto a las vías del ferrocarril en zona de Sayago

La Policía de Montevideo y la Fiscalía de homicidios de cuarto turno investigan el hallazgo del cuerpo de una persona este martes, localizado en el interior de una cámara de desagüe junto a las vías del ferrocarril.

El descubrimiento se produjo en el barrio Sayago, específicamente en las inmediaciones de la intersección de Continuación Quicuyo y la avenida Millán, una zona de intenso movimiento operativo por las obras ferroviarias.

El hallazgo fue reportado de forma inmediata al Servicio de Emergencias 911 por operarios que realizaban tareas de mantenimiento en la zona. Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, los operarios descendieron a verificar una obstrucción en el cableado, constatando la presencia del cuerpo.

Se investiga

En el lugar se hizo presente emergencia médica, que confirmó el fallecimiento.

Trabajaron en la escena efectivos de la Seccional 18, URPM de Zona III, personal de Investigaciones, Departamento de Homicidios y Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.

El hecho se encuentra bajo investigación, con intervención de Fiscalía competente.