Ataque fatal en Puntas de Manga: encapuchados mataron a un hombre y quemaron el auto que usaron para el crimen
El homicidio ocurrió entre las calles Belloni y Benito Bergues. La víctima, que volvía a su casa junto a una mujer, fue abordada por dos hombres que abrieron fuego.
Dos personas atacaron a disparos a un hombre en el barrio Puntas de Manga este jueves por la mañana, según informó la Jefatura de Montevideo. La víctima fue trasladada a una policlínica de la zona, pero terminó falleciendo a causa de la gravedad de sus heridas.
Según pudieron reconstruir los investigadores, el homicidio tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Belloni y Benito Bergues. La víctima volvía a su casa junto a una mujer, cuando dos hombres encapuchados se bajaron de un auto y abrieron fuego contra ambos.
El hombre, de 32 años, recibió varios disparos y fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula, donde un médico de guardia constató su fallecimiento.
Luego, la Policía encontró un vehículo incendiado en las inmediaciones de Antares y Azotea de Berro: la hipótesis de los investigadores es que el auto haya sido descartado por los atacantes tras cometer el homicidio y hayan utilizado otro vehículo para huir.
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