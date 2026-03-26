Ataque fatal en Puntas de Manga: encapuchados mataron a un hombre y quemaron el auto que usaron para el crimen

Dos personas atacaron a disparos a un hombre en el barrio Puntas de Manga este jueves por la mañana, según informó la Jefatura de Montevideo. La víctima fue trasladada a una policlínica de la zona, pero terminó falleciendo a causa de la gravedad de sus heridas.

Según pudieron reconstruir los investigadores, el homicidio tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Belloni y Benito Bergues. La víctima volvía a su casa junto a una mujer, cuando dos hombres encapuchados se bajaron de un auto y abrieron fuego contra ambos.

Efectivos de Policía Científica. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

El hombre, de 32 años, recibió varios disparos y fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula, donde un médico de guardia constató su fallecimiento.

Luego, la Policía encontró un vehículo incendiado en las inmediaciones de Antares y Azotea de Berro: la hipótesis de los investigadores es que el auto haya sido descartado por los atacantes tras cometer el homicidio y hayan utilizado otro vehículo para huir.