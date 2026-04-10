China activa zona de exclusión aérea frente a Shanghái: lo que se sabe de la sorpresiva y extraordinaria medida

China activó una zona de exclusión aérea para la aviación civil frente a las costas de Shanghái, dos veces mayor que Taiwán y aplicable durante 40 días, sin que se sepan las razones precisas, según un mensaje del regulador estadounidense de la aviación (FAA). Publicado el 27 de marzo, el aviso de acceso (denominado NOTAM) durará hasta el 6 de mayo. Cubre, en total, cinco zonas de 73.000 km2 a unos cientos de kilómetros al norte de Taiwán.

Los NOTAM son avisos para informar a los pilotos y operadores de condiciones temporales que pueden afectar a los vuelos en ciertas zonas. Por lo general, se emiten antes de ejercicios militares o cuando hay fenómenos excepcionales como incendios o erupciones volcánicas. Varios analistas han señalado que un aviso como este es extraordinario.

El pasado miércoles, China todavía no había comunicado las razones de este aviso, pero “no hay otro uso posible que el militar” para este tipo de restricciones de acceso al espacio aéreo, afirma el especialista en seguridad marítima Benjamin Blandin. “Puede ser para lanzar misiles, efectuar ejercicios aéreos, etc. No sabemos”.

Según este investigador del Instituto taiwanés para la Defensa Nacional (INDSR), es “realmente la primera vez” que China restringe el acceso al espacio aéreo de forma “tan repentina, geográficamente tan amplia, tan prolongada en el tiempo y con tan poca información”.

Xavier Tytelman, analista aeronáutico y de defensa en Aviation NXT, considera por su parte que esta restricción “está fuera de lo normal” en cuanto a su alcance, duración y por la falta de límite de altura. En este caso en concreto, esto significa que el “Estado se reserva una zona”, explica Xavier Tytelman. La limitación de acceso concierne solo a la aviación civil, y no a los aviones, helicópteros o drones militares.

La exclusión se aplica a dos zonas aérea al sur del mar Amarillo (o mar del Oeste), entre China y Corea del Sur, y otras tres entre el mar Amarillo y el mar de China Oriental, entre este último país y el vecino La gente camina a lo largo del río Huangpu mientras se divisa el horizonte de la ciudad de Shanghái.

Una mujer camina a lo largo del río Huangpu, en Shanghái. Foto: AFP

“Normalmente, es algo que se anuncia con semanas o meses de adelanto, que se justifica, se explica”, afirma Benjamin Blandin, y el espacio reservado tiene una altura límite, “para permitir el paso de los aviones comerciales”.

Las zonas prohibidas a la aviación civil están separadas por un pasillo aéreo de unos 100 km de ancho, permitiendo el acceso a Shanghái desde el mar Amarillo.

Según un alto responsable taiwanés a cargo de temas de seguridad, China se aprovecha de que Estados Unidos está concentrado en el conflicto en Medio Oriente para extender su presencia militar activa y aumentar la presión en la región Indo-Pacífica.

Entre sus objetivos, para este responsable, está debilitar la influencia militar estadounidense y disuadir a los aliados de Washington en la zona.

La gente camina a lo largo del río Huangpu mientras se divisa el horizonte de la ciudad de Shanghái Foto: AFP

La zona de exclusión aérea coincide con la visita a China de la líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, que aterrizó el martes en Shanghái. Es la primera visita de este tipo en casi una década, la cual se prolongará hasta el domingo y podría incluir una entrevista con el presidente Xi Jinping.

China considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político. EFE, AFP

Taiwán: reforzar cooperación con EE.UU.

El presidente de Taiwán, William Lai, afirmó esta semana que “la paz depende de la fortaleza” y subrayó que su Gobierno seguirá reforzando la cooperación en defensa con Estados Unidos para garantizar la seguridad de la isla, ante la presión militar de China, durante un encuentro con una delegación de legisladores estadounidenses. La delegación, encabezada por el congresista republicano Zach Nunn, fue recibida el martes en la Oficina Presidencial en Taipéi.

Durante la reunión, Lai reiteró que su Ejecutivo seguirá “reforzando la cooperación” con Estados Unidos para asegurar la defensa de la isla y mantener la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El mandatario señaló que el presupuesto de defensa supera ya el 3% del PIB y que el objetivo es elevarlo hasta el 5% en 2030, además de impulsar un plan especial de inversión de unos 40.000 millones de dólares en ocho años para fortalecer capacidades asimétricas.