Entre las tensiones bilaterales y una alternativa a la guerra: líder opositora taiwanesa visitará a Xi Jinping

La presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, aceptó la invitación del presidente chino, Xi Jinping, para visitar China del 7 al 12 de abril, un mes antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump. Cheng quien tomó las riendas de la oposición en noviembre del año pasado.

El director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Song Tao, afirmó que, desde que asumió el cargo de presidenta del KMT, Cheng “ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de visitar el continente”, según declaraciones recogidas por este mismo medio.

“Con el fin de promover el desarrollo pacífico de las relaciones entre el Partido Comunista de China (PCCh) y el Kuomintang, anuncio -con la debida autorización- que el Comité Central del PCCh y el secretario general Xi Jinping dan la bienvenida e invitan a la presidenta Cheng Li-wun a encabezar una delegación del Kuomintang en una visita a Jiangsu, Shanghái y Pekín del 7 al 12 de abril”, aseveró Song.

Durante una charla con el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán, Cheng reafirmó la semana pasada su intención de reunirse con Xi para transmitirle que el “camino de la paz” entre Pekín y Taipéi es “viable” políticamente. “Tenemos una vía distinta a la guerra y la destrucción, tenemos otra alternativa. Pero esta alternativa requiere del esfuerzo de ambas partes, no se trata de un deseo unilateral.

Una bandera de Taiwán se ve en un puerto en Keelung. Foto: AFP

Pekín también debe demostrar buena voluntad y sinceridad”, aseveró Cheng, de 56 años. La exlegisladora ganó las primarias del Kuomintang (en mandarín, Partido Nacionalista chino) en octubre del año pasado con un discurso conciliador hacia Pekín, en contraste con su predecesor en el cargo, Eric Chu, quien no viajó a China durante sus cuatro años como presidente del partido (2021-2025).

La visita se produce en un contexto marcado por el recrudecimiento de las relaciones entre Taiwán y China, que considera a la isla -gobernada de forma autónoma desde 1949- como una “parte inalienable” de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE