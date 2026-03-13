¿Paz o más aranceles? La estratégica reunión en París que prepara el cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el vice primer ministro de China, He Lifeng, se reunirán los próximos 15 y 16 de marzo en París para retomar las negociaciones comerciales antes de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín prevista para finales de marzo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping.

“Gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China avanza”, dijo Bessent en un comunicado del Departamento del Tesoro.

El encuentro en París, que supone la sexta ronda de negociaciones comerciales entre ambos países, tendrá como objetivo debatir y preparar los posibles acuerdos que firmen Trump y Xi en Pekín en su encuentro.

La visita, la primera oficial de Trump a China en su segundo mandato, llega justo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya anulado parcialmente los aranceles, volviendo a poner la medida económica en el centro del debate.

Los aranceles han sido uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos y China desde que en abril de 2025 Trump anunció tasas por encima del 100% sobre ciertos bienes chinos y amenazó con otras aún mayores para otros productos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, y Xi Jinping. Foto: Archivo El País

La batalla comercial se frenó con un acuerdo de emergencia en mayo de 2025 en Ginebra, fijando una tregua temporal, que después se consolidó por un año desde octubre de 2025, cuando China levantó las restricciones a comerciar con minerales de tierras raras y Estados Unidos redujo parte de sus aranceles.

Los aranceles, el comercio de minerales raros y el pulso tecnológico entre ambas potencias serán algunos de los temas claves que estarán encima de la mesa negociadora. Pero también los asuntos de seguridad, ya que además de la tensión por Taiwán, a quien China considera territorio propio, se suma ahora la guerra en Irán.

Los presidente Trump y Xi se han reunido en persona en cinco ocasiones (en abril y noviembre de 2017, en noviembre de 2018, en junio de 2019 y en octubre de 2025), por lo que éste será su sexto encuentro. EFE