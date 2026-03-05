Los aranceles de Trump están creando empleos en las acerías y aplastando a los estadounidenses

La noticia de que la acería de Granite City, Illinois, estaba reiniciando un alto horno, resonó como una señal de la reactivación industrial de Estados Unidos.

La administración Trump había impuesto fuertes aranceles al acero y al aluminio. Se suponía que esto frenaría las importaciones y obligaría a que la producción volviera a las fábricas estadounidenses. Y aquí, en un enorme complejo en la orilla de Illinois del río Misisipi, se encontraba la evidencia evidente de que la estrategia estaba funcionando. U.S. Steel, propietaria de la acería, contrataría a unos 400 trabajadores sindicalizados adicionales.

"Estos aranceles han ayudado", dijo Braden Morris, quien fue despedido de su trabajo en la acería a finales de 2023 y acababa de ser llamado de nuevo. "Es una prueba de que estamos resurgiendo".

Sin embargo, 800 kilómetros al norte, en el gélido St. Paul, Minnesota, esos mismos aranceles significaron algo diferente para Eric Hawkins. Su empresa familiar, Park Tool, fabrica aparatos para reparar bicicletas y los exporta a todo el mundo. Los aranceles han incrementado el costo del acero y el aluminio que utiliza para fabricar sus productos. Esto lo ha obligado a subir sus precios un 10%, lo que ha frenado el crecimiento de las ventas.

"Todos nuestros proveedores han subido los precios durante el último año", se quejó Hawkins. "Trump cree que es muy fácil decir: 'Vamos a aumentar tanto los costos que tendrán que recuperar los empleos'. Pero yo tengo que asumir un costo de materiales mucho mayor".

Y eso fue antes del último cambio radical en la política comercial estadounidense: el fallo del Tribunal Supremo, que declaró que los llamados aranceles recíprocos del presidente Donald Trump (aquellos impuestos a decenas de países a la vez) habían excedido su autoridad.

Esa decisión enfrentó a las empresas estadounidenses con una abrumadora variedad de variables y llevó a Trump a recurrir de inmediato a un nuevo arancel global del 15% utilizando un mecanismo legal diferente. También convirtió los aranceles al acero, que no se vieron implicados en el caso judicial, en un elemento más destacado de la política comercial.

"El fallo de la Corte Suprema, a pesar de ser una ley deficiente, refuerza significativamente todas las demás facultades legales del presidente Trump en materia de aranceles", declaró Peter Navarro, asesor principal de Trump para comercio y manufactura, en una respuesta por correo electrónico a preguntas. Citó la sección de la ley utilizada como base para imponer gravámenes al acero. "Los aranceles al acero son sólidos como una roca y un eje central de una industria esencial para nuestra seguridad nacional".

Trump ha convertido la protección de la industria siderúrgica estadounidense en el eje central de su misión para revitalizar la producción fabril nacional. Sin embargo, los problemas de Park Tool ponen de relieve cómo los aranceles han obstaculizado hasta ahora esa causa, poniendo en peligro empleos que ya existen.

El proteccionismo ha aumentado el precio del acero disponible en Estados Unidos, mientras que solo ha impulsado un modesto aumento de la producción nacional. Esto ha dejado a empresas como Park Tool dependientes de las cadenas de suministro globales que han construido durante décadas. Miles de componentes especializados necesarios para fabricar sus productos ahora son más caros. Los fabricantes también se enfrentan a una reacción negativa del extranjero ante la guerra comercial más amplia de la administración Trump, lo que socava el atractivo de la marca "Hecho en Estados Unidos". Además, se enfrentan a una pesadilla burocrática mientras lidian con aranceles y procedimientos aduaneros en constante cambio.

La administración Trump afirma que la disrupción es el coste inevitable de revitalizar ciudades siderúrgicas como Granite City. Pero esta descripción choca con la aritmética de la industria manufacturera estadounidense. Por cada persona empleada en una acería nacional, 80 trabajan en fábricas que compran acero, según un informe de las economistas Kadee Russ y Lydia Cox.

Los aranceles durante el primer mandato de Trump generaron 1.000 empleos adicionales en las acerías, a la vez que eliminaron 75.000 puestos en el sector manufacturero, calcularon ambas economistas en otro informe.

Los funcionarios de la industria siderúrgica argumentan que estas formulaciones omiten un contexto vital. “Si no hay producción de acero en tu país, estás a merced de los productores de acero de otros países”, afirmó Kevin Dempsey, presidente del Instituto Americano del Hierro y el Acero, una asociación comercial con sede en Washington.

Dempsey presentó los aranceles de Trump como una corrección necesaria ante el aumento repentino del acero que ingresa a Estados Unidos, gran parte del cual es injustamente barato debido a los subsidios.

En 2016, el año anterior al primer mandato de Trump, alrededor del 71 % de la capacidad siderúrgica estadounidense estaba en uso, según datos de la industria. Para 2019, con los aranceles al acero en vigor, esa cifra había aumentado al 80 % y se ha mantenido por encima del 75 % desde entonces. Durante el mismo período, las importaciones como porcentaje del acero total utilizado en Estados Unidos se redujeron del 27 % al 19 %.

Sin embargo, a pesar de que las importaciones estadounidenses de acero se han reducido, la producción total se ha mantenido estable en el país.

De 2019 a 2025, la producción nacional de acero se redujo de 97 millones de toneladas por año a 90 millones de toneladas, aunque el año pasado

se registró un ligero aumento en comparación con el año anterior, según datos compilados por el Instituto del Acero.

Los expertos afirman que los aranceles han permitido a la industria escatimar en inversión, beneficiándose al mismo tiempo del aumento de los precios internos. El acero que se vende en Estados Unidos es actualmente un 30 % más caro que en Europa y casi el doble que en China, señaló Kyle Handley, economista de la Universidad de California en San Diego.

Granite City es un testimonio de las fuerzas de la movilidad descendente que han afectado a las comunidades industriales estadounidenses en las últimas décadas. Los edificios de ladrillo se encuentran abandonados, con su mampostería desmoronándose. Las tiendas de dólar y los prestamistas de día de pago llenan los espacios comerciales. En la sede central del sindicato United Steelworkers Local 1899, se oyen pasos por los pasillos vacíos.

Hace tres años, antes de los despidos, la sección sindical representaba a 1400 trabajadores locales. En diciembre, justo antes de que se anunciara el reinicio de las calderas, esa cifra se había reducido a 764. Ahora, algunas de las personas que fueron enviadas a casa hace dos años están siendo reincorporadas.

“Esos aranceles han contribuido a que el acero se mantenga en su nivel actual, al generar demanda de acero estadounidense”, dijo el presidente local, Craig McKey.

Muchos trabajadores locales de la fábrica atribuían el cambio de liderazgo en Washington. "En esta ciudad, siempre nos decían que fabricábamos el mejor acero, pero la llegada de acero barato nos perjudicaba", dijo Martin Cooper, un padre de cuatro hijos de 57 años que fue destituido recientemente. "Dicen que Trump regresó y la acería reabrió".

Pero las mismas condiciones que han alimentado la confianza en Granite City están sembrando preocupación en las fábricas de Estados Unidos.

Hawkins, de 63 años, director ejecutivo de Park Tool, ha llegado a anticipar un aumento en su fortuna. Durante el último cuarto de siglo, transformó la tienda de bicicletas fundada por su padre y un socio en uno de los mayores fabricantes de herramientas para bicicletas del mundo.

La empresa exporta más de la mitad de su producción a unos 70 países, incluyendo China.

Pero hoy en día, él y su equipo de 70 personas lidian con los efectos de la guerra comercial de Trump. El tiempo que preferirían dedicar a diseñar nuevos productos se consume estudiando aranceles y preparando trámites aduaneros.

"Es un montón de problemas", dijo Hawkins. "Deberíamos estar en una tendencia de crecimiento. No es así".

Hawkins está atormentado por los rumores sobre aranceles que impulsan la fabricación en Estados Unidos. Su propia operación ha desarrollado una cadena de suministro que aprovecha fuentes nacionales para la mayoría de sus piezas y materiales. Pero unos 3500 componentes provienen de Asia, la mayoría de Taiwán. Nadie puede recrearlos tan fácilmente.

Señaló una pila de aluminizados y dijo: “Hay tantas piezas móviles aquí que deben funcionar juntas”, dijo. “Hemos invertido 60 años en resolverlo todo, y funciona. No voy a descartarlo así como así”.

Y mientras Hawkins intentaba comprender las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema, anticipó aún más aranceles como respuesta.

“¿Quién sabe?”, dijo. “Todo podría cambiar mañana, ¿verdad?”.

- El autor, Peter Goodman, es articulista en The New York Times, especializado en economía global.