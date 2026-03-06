Las profecías de Baba Vanga para 2026: entre el conflicto en Medio Oriente y el contacto alienígena

Con el transcurso del calendario de 2026, las plataformas digitales y los espacios de debate internacional han situado nuevamente a Vangelia Pandeva Gushterova, popularmente identificada como Baba Vanga, en el foco de la atención pública. No se trata de un hecho inédito que la vidente de origen búlgaro, fallecida en 1996, recobre relevancia en periodos de inestabilidad; no obstante, la situación contemporánea les ha dado a sus presuntas profecías una repercusión especial: la mezcla de una crisis geopolítica evidente en Medio Oriente con la difusión de hipótesis sobre presencia alienígena ha provocado una tendencia viral que combina el pavor por los conflictos bélicos con el interés por lo esotérico.

El detonante principal de este renovado furor se halla en el panorama internacional, donde las rispideces entre Estados Unidos, Israel e Irán han alcanzado un nivel de gravedad extremo este mes de marzo, hecho que múltiples usuarios vinculan con lo dicho por Baba Vanga acerca del estallido de una Tercera Guerra Mundial.

De acuerdo con las lecturas de sus adeptos, la mística habría alertado sobre una gran confrontación iniciada en el Este que se expandiría por todo el planeta, un relato que parece hallar sustento en las recientes informaciones sobre ofensivas combinadas de Washington y Tel Aviv contra Teherán, y la consecuente réplica iraní sobre puntos estratégicos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita y Catar.

Tensiones en Medio Oriente y el "ascenso de Rusia"

En este escenario, cobró notoriedad una frase específica atribuida a la denominada “Nostradamus de los Balcanes”: “Siete meses de gran guerra, gente muerta por maldad”. Pese a que los manuscritos originales suelen ser imprecisos y fruto de la tradición oral, la similitud con la actual progresión del conflicto en Medio Oriente ha intensificado la sensación de peligro inminente en la red. A este factor se añade la predicción que sostiene que “Occidente caerá y Rusia se alzará”, interpretada por ciertos analistas como una proyección del robustecimiento de Moscú mientras la disputa en Ucrania persiste sin una salida clara en el futuro inmediato.

Monumento a Baba Vanga. Foto: Flickr / Creative Commons

El hito de noviembre: contacto oficial con extraterrestres

Además, existe una visión que marca para noviembre de 2026 un suceso sin precedentes: el encuentro oficial inicial con una cultura de fuera del mundo. Las versiones indican que una nave de grandes dimensiones ingresaría en la atmósfera de la Tierra, configurando una reunión que, bajo las miradas más sombrías de la mística, no sería de carácter pacífico. Ante estos rumores, la NASA y diversas instituciones científicas han recalcado que no hay pruebas concretas que avalen una inminente llegada de vida de otros planetas.

Avances en medicina y el desafío de la inteligencia artificial

Inteligencia artificial.

Sumado a las guerras y al contacto alienígena, los vaticinios de Baba Vanga para este 2026 contemplan un crecimiento peligroso de la inteligencia artificial. Se advierte sobre un contexto en el que el desarrollo tecnológico podría empezar a ejecutar resoluciones por cuenta propia en áreas vitales de la comunidad. Como contraparte, las visiones también mencionan hitos favorables, tales como descubrimientos médicos de gran impacto, especialmente en lo referido a la creación o regeneración de órganos, brindando una cuota de optimismo dentro de un relato general marcado por la duda y la tensión mundial.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Con información de La Nación/GDA