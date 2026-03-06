Guerra contra Irán: Israel y EE.UU. anuncian nueva fase con "sorpresas" y ataques a infraestructura

Apunto de cumplirse una semana del comienzo de la guerra contra Irán, Israel anunció ayer jueves el inicio de una nueva fase de la ofensiva junto a Estados Unidos, que traerá consigo “sorpresas adicionales”, afirmó el jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, Eyal Zamir.

“Tras completar la fase de ataque sorpresa, en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la operación. En esta fase, seguiremos desmantelando el régimen y sus capacidades militares”, dijo Zamir en un videomensaje dirigido a la población israelí.

“Tenemos sorpresas adicionales que no pretendo revelar”, agregó el líder militar.

El jefe de Estado Mayor afirmó que Israel ha destruido aproximadamente el 80% de los sistemas de defensa antiaérea iraníes, y que sus pilotos lograron “una superioridad aérea casi completa” sobre los cielos de Irán. Además, sostuvo que se han eliminado más del 60% de las lanzaderas de misiles de ese país.

Sólo ayer jueves, el Ejército israelí afirmó en un comunicado haber bombardeado 200 objetivos en Irán, incluyendo instalaciones del régimen iraní y lanzadores de misiles, y sostiene que la mayoría se concentra en su zona oeste.

En su mensaje, el primero emitido desde el inicio de esta guerra, Zamir afirmó que está en “contacto constante” con los responsables militares estadounidenses, incluyendo al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el general Dan Caine, y el comandante del CENTCOM (Comando Central), el almirante Brad Cooper.

Israel y Estados Unidos comenzaron el sábado una ofensiva contra Irán con ataques con misiles y drones que mataron al líder jefe supremo Alí Jameneí y una decena de altos funcionarios y a la que la República Islámica ha respondido con ataques a Israel y a objetivos estadounidenses en varios países de la región.

El Ejército israelí anunció además ayer que ha empezado a atacar infraestructura del grupo terrorista libanés Hezbolá en la zona del Dahiye, en los barrios periféricos al sur de Beirut.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió ayer el rendimiento militar de las fuerzas armadas de su país en Irán y pidió no preocuparse por lo que venga después. Durante una entrevista telefónica con el periodista Jonathan Karl de ABC News, el mandatario sugirió que deberían estar maravillados por el operativo militar llevado a cabo el fin de semana en Irán y al ser consultado sobre las consecuencias que esto puede traer dijo que deben olvidarse “de lo que viene después”.

“Están diezmados durante un período de 10 años antes de que puedan reconstruirlo”, dijo el mandatario en referencia a la capacidad militar mermada de Irán tras los constantes ataques que iniciaron el 28 de febrero con el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Ayer, en el sexto día de guerra siguieron los bombardeos israelíes contra Teherán y Beirut, pero la atención se centró en una posible extensión del conflicto a otros países fuera de la zona, aunque Irán negó estar detrás de ataques con drones a Turquía y Azerbayán.

La mayoría de los países europeos intensificaron en esta jornada las tareas de repatriación de sus nacionales en los países de la zona, muchos de ellos en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

Chipre, en cuyo suelo fue atacada el pasado lunes una base británica, se ha convertido en el escenario de la respuesta europea a la crisis, y varios países, como Francia, Reino Unido, Grecia, Italia o España, han enviado a la isla mediterránea barcos y material de defensa.

Por su lado, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó ayer jueves que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas.

En relación a los volúmenes con los que Irán respondió al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien brindó detalles en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Cooper adjudicó esta disminución a que las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel han “destruido implacablemente las defensas aéreas de Irán en los últimos días” y detalló que continúan buscando más objetivos militares parar destruirlos.

De acuerdo con el Comando Central, Estados Unidos atacó más de 200 objetivos en Irán en las últimas 72 horas.

Azerbaiyán y Turquía

Azerbaiyán ha puesto en alerta sus Fuerzas Armadas tras un ataque con drones atribuido a Irán, que el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, calificó de “acto terrorista”.

Tras el ataque, cuya autoría ha negado Irán, el aeropuerto del enclave de Najicheván, al suroeste de Azerbaiyán, resultó dañado y dos civiles heridos.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán también negó ayer jueves que haya lanzado un misil contra Turquía. “La República Islámica de Irán respeta la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y niega cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio”, indicó en un comunicado recogido por medios iraníes.

Medidas para bajar el petróleo

Donald Trump aseguró ayer jueves que su Gobierno tomará “de manera inminente” medidas para controlar los efectos que la guerra contra Irán está teniendo sobre los precios del crudo. “Habrá nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo de manera inminente, y el petróleo prácticamente parece haberse estabilizado”, aseguró Trump en un acto en la Casa Blanca para celebrar el título de liga cosechado en 2025 por el Inter Miami de Luis Suárez.

Las palabras de Trump llegan después de que tanto el barril de Texas como el Brent registraran ayer nuevas subidas y alcanzaran sus máximos desde julio de 2024. Ambos acumulan ya subidas de en torno al 17% desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos contra Irán el pasado sábado.

“Ayer, mi Administración anunció medidas decisivas para ayudar a mantener bajos los precios del petróleo, incluyendo la oferta de un seguro contra riesgos políticos para los petroleros que transitan hacia el golfo (Pérsico), como saben, un territorio bastante peligroso”, añadió Trump. El presidente anunció el miércoles que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) proporcionará “a un precio muy razonable” seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

Luego, Cuba

El presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó ayer jueves en términos vagos un proyecto sobre Cuba tras la guerra contra Irán. “Queremos resolver, terminar primero con esa (ofensiva), pero es solo cuestión de tiempo antes de que usted y muchas personas increíbles estén de vuelta en Cuba”, dijo Trump en la Casa Blanca.

Medidas para bajar el petróleo

Donald Trump aseguró ayer jueves que su Gobierno tomará “de manera inminente” medidas para controlar los efectos que la guerra contra Irán está teniendo sobre los precios del crudo. “Habrá nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo de manera inminente, y el petróleo prácticamente parece haberse estabilizado”, aseguró Trump en un acto en la Casa Blanca para celebrar el título de liga cosechado en 2025 por el Inter Miami de Luis Suárez.

Las palabras de Trump llegan después de que tanto el barril de Texas como el Brent registraran ayer nuevas subidas y alcanzaran sus máximos desde julio de 2024. Ambos acumulan ya subidas de en torno al 17% desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos contra Irán el pasado sábado.

“Ayer, mi Administración anunció medidas decisivas para ayudar a mantener bajos los precios del petróleo, incluyendo la oferta de un seguro contra riesgos políticos para los petroleros que transitan hacia el golfo (Pérsico), como saben, un territorio bastante peligroso”, añadió Trump. El presidente anunció el miércoles que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) proporcionará “a un precio muy razonable” seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

AFP, Agencia EFE