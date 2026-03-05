Los elogios de Donald Trump a Luis Suárez: qué dijo sobre el delantero uruguayo y el saludo entre ambos

En plena expansión de la guerra de Medio Oriente, Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, campeón de la pasada temporada de la liga MLS. Entre ellos estuvo el salteño Luis Suárez, y luego de vastas de especulaciones sobre la presencia de Lionel Messi, el ídolo argentino, reacio a eventos políticos, finalmente entró por la puerta a la sala.

Trump tuvo unas palabras de admiración para el goleador histórico de la selección uruguaya. "Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos", señaló el mandatario de Estados Unidos, y estrechó su mano.

Trump destacó la actuación del Inter Miami durante el Mundial de Clubes de 2025: "Estos jugadores se enfrentaron de igual a igual con algunos de los mejores equipos del mundo. Empataron con el mejor club de Egipto, supuestamente un equipo increíble y muy talentoso, con una actuación valiente del arquero veterano Oscar Ustari. Luego empataron con el mejor club de Brasil".

Además, destacó el gol que Suárez hizo al Palmeiras, durante el empate 2 a 2 en ese torneo. "En el minuto 65, Luis tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha y giró para una clásica corrida en solitario, driblando a través de la defensa, dejando atrás a los defensores como pocas personas lo han hecho antes, recortando hacia su izquierda y rematando con fuerza para marcar el gol que aseguró el lugar de Miami en la siguiente ronda", dijo Trump.

Luis Suárez, una obra de arte.pic.twitter.com/IOrBkIi6kh — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2025

"Qué atractivos son estos tipos y no me gustan los hombres atractivos, hacen que ya no se sientas tan bien sobre ti mismo", expresó en tono de broma. Además, Trump elogió la labor del director técnico de Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, y al volante Rodrigo De Paul, jugador de la selección argentina.

Antes de empezar, el presidente elogió a los jugadores y habló de la guerra en Medio Oriente y otros conflictos latentes como el bloqueo a Cuba.

Luis Suárez en la Casa Blanca

La presencia de Lionel Messi en la Casa Blanca

Tanto Messi como el presidente estadounidense participaron el pasado noviembre en el American Business Forum, un evento impulsado por Trump que contó con la presencia, entre otros, del presidente argentino, Javier Milei, el actor Will Smith, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o los extenistas Serena Williams y Rafa Nadal. Sin embargo, no está claro si Messi y Trump se encontraron cara a cara durante aquel evento, celebrado en el centro de Miami.

En enero de 2025, durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden, Messi fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad. No obstante, el capitán del Inter Miami y la selección argentina no pudo acudir a la ceremonia de entrega en la Casa Blanca debido a incompatibilidades de agenda. Messi no suele mostrarse en actos con tintes políticos.

El Inter Miami, que se hizo con la Copa MLS en 2025, tiene previsto jugar el sábado contra el DC United en el Audi Field de la capital estadounidense en partido correspondiente a la tercera jornada de la temporada regular norteamericana.