El presidente ruso, Vladimir Putin, agita las aguas al arremeter contra la OTAN por su rol junto a Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó ayer sábado que la guerra en Ucrania “se acerca a su fin”, y criticó fuertemente a países occidentales por ayudar a esa nación, en una breve tregua que los dos países se acusaron mutuamente de violar.

“Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio”, dijo Putin a periodistas.

Durante la conmemoración de la victoria soviética contra los nazis, el presidente ruso emprendió contra el papel jugado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto. “Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su Estado se desmoronara. No sucedió. Y entonces se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella”, dijo.

Añadió que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un tercer país, pero solo una vez que se hubieran acordado todas las condiciones para un posible acuerdo de paz. “Este debería ser el punto final, y no las negociaciones en sí mismas”, precisó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Foto: AFP fotos

El acto en la Plaza Roja de Moscú duró apenas 45 minutos, discurso presidencial incluido, y en él no se lució armamento ante el temor de ataques ucranianos. A diferencia de la pompa del año pasado, cuando asistieron una veintena de dirigentes internacionales de naciones como China y Brasil, esta vez acudieron apenas un puñado de líderes aliados, de países como Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.

La celebración se vio confortada in extremis por la entrada en vigor de una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania, anunciada la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, ambas partes se acusan mutuamente ayer de vulnerarla.

“Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor llegó a 51”, afirmó el Estado Mayor ucraniano.

En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que “a pesar de la declaración de alto el fuego, grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas”.

Poco más tarde, Putin aseguró que aún no había recibido ninguna propuesta de Ucrania sobre un eventual intercambio de prisioneros, como había anunciado Trump.

Un hombre junto a un cráter próximo a un edificio residencial en Brovary, Kiev, tras un ataque ruso. Foto: EFE

Tras más de cuatro años de contienda, Rusia controla cerca del 20% de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, que se anexionó en 2014.

En las conmemoraciones, según se pudo ver en la televisión rusa, participaron soldados de Corea del Norte, que en 2025 ayudaron a Moscú a expulsar a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk.

El desfile arrancó a las 10H00 locales (07H00 GMT) y terminó a las 10H45, bajo fuertes medidas de seguridad. El internet móvil estaba cortado en el centro de Moscú y muchas calles de la capital casi vacías, según periodistas.

Las conmemoraciones en la Plaza Roja de Moscú son un evento clave que le permite a Putin ensalzar la memoria del triunfo soviético en 1945 y unir a la población rusa en apoyo de la campaña militar en Ucrania.

Pero este año los actos estaban amenazados por los incesantes ataques con drones de Kiev, y los moscovitas no parecen muy esperanzados en que la paz regrese pronto.

La semana pasada se reanudaron las conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida. Estas habían pasado a un segundo plano desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero. El viernes, Zelenski dijo que espera la llegada a Ucrania en estas semanas de los enviados de Washington.

El líder norcoreano Kim Jong-Un y su par ruso Vladimir Putin en el último encuentro bilateral. Foto: AFP

Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que da “máxima prioridad” a la asociación con Rusia, en un mensaje a su homólogo ruso, Vladímir Putin, por el 81 aniversario del Día de la Victoria, en medio del despliegue de miles de soldados norcoreanos para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania.

En el mensaje, publicado ayer sábado por la agencia estatal KCNA, Kim reafirmó la postura de Pionyang de dar “máxima prioridad” al tratado de asociación estratégica integral, firmado en 2024, que contempla asistencia mutua en caso de agresión.

El mandatario norcoreano se comprometió a que “siempre” serán responsables de las obligaciones del tratado bilateral. Tras la firma del pacto, Corea del Norte ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, mientras que la inteligencia surcoreana estima que unos 6.000 de ellos han muerto o resultado heridos en los combates.

Personal de emergencia ucraniano inspecciona misil ruso. Foto: EFE

Atrapados

Varios miles de residentes de las localidades situadas en primera línea en la región de Jersón, ocupada por Rusia, siguen atrapados en medio de una grave situación humanitaria.

Los civiles en Oleshki y de zonas vecinas de la orilla oriental del río Dniéper se enfrentan a una creciente escasez de alimentos y medicamentos, mientras que las carreteras minadas y el riesgo de ataques con drones impiden una evacuación segura.

Las autoridades ucranianas están presionando para que se establezca un corredor humanitario en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y acusan a las fuerzas rusas de bloquear la salida de civiles y obstaculizar el suministro de productos básicos, alimentos y medicamentos. EFE, AFP