¿Puede Trump retirar tropas de Alemania? la norma que el presidente de EE.UU. firmó y ahora frenaría su amenaza

La última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar más de 5.000 soldados de Alemania pone en cuestión los límites legales a los que se enfrenta el mandatario para no afectar compromisos internacionales adquiridos por su país.

Las declaraciones del canciller Friedrich Merz, en las que cuestionaba la estrategia de Trump en la guerra de Irán y llegaba a afirmar que el régimen iraní estaba “humillando” a Estados Unidos, provocaron no solo el anuncio de la salida de 5.000 militares de suelo alemán en los próximos seis a doce meses, sino la advertencia de que en el futuro “serían muchos más”, según dijo Trump este fin de semana.

Este aviso abre el interrogante de si el presidente de Estados Unidos cuenta efectivamente con el poder legal para ejecutarlo. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026, firmada por el propio Trump, establece una presencia mínima de tropas estadounidenses en Europa. En concreto, deben mantenerse en suelo europeo al menos 76.000 efectivos.

La norma impide al Pentágono reducir los niveles de tropas por debajo de este umbral durante más de 45 días sin presentar una evaluación formal y certificar ante el Congreso que dicha reducción no afecta ni perjudica los intereses de seguridad de Estados Unidos ni de la OTAN.

Las banderas de los países miembros de la OTAN ondean en Bruselas, Bélgica. Foto: archivo El País

La ley, impulsada tanto por demócratas como por republicanos, tenía como objetivo blindar en el Congreso la presencia de tropas estadounidense en Europa, dadas las tensiones de la Casa Blanca con los aliados del otro lado del Atlántico, de manera que Trump mantiene su capacidad para decidir la reducción de presencia militar, pero no de manera ilimitada.

La salida del contingente de Alemania dejaría las tropas estadounidenses en Europa en unos 80.000 soldados, según el Departamento de Defensa, cifra similar al despliegue previo a la guerra de Ucrania que comenzó en febrero de 2022, aunque en el caso de Alemania quedarían por debajo tras la reducción de tropas.

En Europa, la mayor concentración de efectivos de Estados Unidos se encuentra precisamente en Alemania, con unos 36.400 militares, seguida por Reino Unido con 10.156. EFE