Carlos III y EE.UU.: la relación “irrompible” de una "asociación que nació del desacuerdo" y la cita a Starmer

El rey Carlos III del Reino Unido reivindicó ayer martes, durante su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, que la relación bilateral entre ambos países es “irreemplazable e irrompible”, en un momento de tensiones entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno laborista de Keir Starmer.

“Como el propio presidente Trump observó durante su visita de Estado a Gran Bretaña el pasado otoño: el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno. Es irreemplazable e irrompible”, declaró en su intervención en el Capitolio, la primera de un monarca británico desde Isabel II en 1991.

Al rememorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora este año, el rey afirmó que la asociación entre ambos países “nació del desacuerdo, pero no es menos fuerte por ello”.

Subrayó los valores democráticos compartidos entre ambas naciones y apuntó: “cuando hemos encontrado esa manera de estar de acuerdo, se han producido grandes cambios no solo en beneficio de nuestros pueblos, sino de todos los pueblos”. Además citó al propio Starmer: “Como dijo mi primer ministro el mes pasado: ‘la nuestra es una alianza indispensable’.”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila en el balcón de la Casa Blanca. Foto: AFP

El monarca concluyó su discurso explicando que la historia común es “una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria” y que Washington y Londres han forjado “una de las alianzas más trascendentales de la historia humana”.

“Rezo con todo mi corazón para que nuestra alianza continúe defendiendo nuestros valores compartidos, junto con nuestros socios en Europa, la Commonwealth y en todo el mundo, y que ignoremos los llamados que nos invitan a volvernos cada vez más aislacionistas”, añadió. Así, llamó a que ambos países “se vuelvan a comprometer el uno con el otro, en el servicio desinteresado a nuestros pueblos y a todos los pueblos del mundo”.

Carlos III y la reina Camila llegaron el lunes a Washington para su primera visita de Estado a Estados Unidos como monarcas, un viaje que tiene el objetivo de conmemorar los 250 años de la independencia de la nación norteamericana.

La visita está marcada, sin embargo, por la fricción entre Washington y Londres, especialmente por las críticas de Trump al Gobierno británico por no haberse querido involucrar militarmente en la guerra con Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según fuentes del Palacio de Buckingham, el texto del discurso fue elaborado por el Gobierno de Starmer.

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila en la Casa Blanca. Foto: AFP

OTAN y Ucrania

Carlos III instó a respaldar a Ucrania frente a Rusia y defendió el papel de la OTAN en un contexto de críticas de Trump contra la Alianza Atlántica.

El monarca recordó que Londres y Washington han “luchado hombro con hombro” en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la de Afganistán, y afirmó que “esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo, con el fin de asegurar una paz verdaderamente justa y duradera”.

Carlos III subrayó que “la OTAN está comprometida con la defensa mutua, protegiendo a los ciudadanos y manteniendo seguros a Norteamérica y Europa frente a adversarios comunes”. Asimismo, recordó que la Alianza Atlántica invocó por primera vez su Artículo 5 de defensa colectiva tras los atentados del 11S de 2001.

El rey hizo un alegato a los vínculos defensivos entre Washington y Londres y destacó que militares estadounidenses y sus familias están destinados en el Reino Unido y viceversa.

También subrayó el proyecto conjunto de fabricación de cazas F-35, así como el programa de submarinos que desarrolla la alianza Aukus entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que calificó como “el más ambicioso de la historia”. EFE, AFP

El rey Carlos III de Gran Bretaña en la Cámara de Representantes del Capitolio. en Washington, D.C. Foto: AFP

“Dos reyes”: la polémica foto difundida por la Casa Blanca

La Casa Blanca compartió ayer martes una fotografía del presidente Donald Trump junto a Carlos III, acompañada de la leyenda “dos reyes”, lo que generó críticas en redes sociales.

En la imagen aparecen Trump y Carlos III en uno de los jardines de la Casa Blanca durante la ceremonia militar con la que dio la bienvenida al monarca.

“Dos reyes”, tituló la Casa Blanca la imagen publicada en su cuenta oficial de X. Trump, que se ha presentado a sí mismo como rey o papa en imágenes generadas con inteligencia artificial, ha sido criticado por el movimiento conocido como “No Kings”, que vuelve a utilizar los gritos que llevaron a la independencia de Estados Unidos en 1776 de la monarquía británica. “A la sombra de los monumentos a George Washington y Thomas Jefferson, rendir homenaje al rey británico podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense; sin embargo, de hecho, ningún tributo podría ser más apropiado”, apuntó Trump ayer en una recepción de honor.