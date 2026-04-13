Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar acuerdo de alto el fuego múltiples veces y no lo renovarán

Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente ayer domingo de haber violado múltiples veces la tregua iniciada la víspera en el frente por la Pascua ortodoxa, un cese de los combates que el Kremlin rechazó prolongar a menos que Kiev acepte sus condiciones. El alto al fuego entró en vigor el sábado a las 16.00 (10.00 en Uruguay) y concluyó en la medianoche de ayer, con un total de 32 horas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aceptó la tregua propuesta por su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero afirmó que Kiev respondería “golpe por golpe” a cualquier violación rusa.

Zelenski también consideró que sería “correcto” que se prolongara el cese al fuego. Sin embargo, el Kremlin rechazó esa propuesta mientras Kiev no acepte las condiciones de Moscú para poner fin a esta guerra, iniciada con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

“La operación militar especial continuará después de la expiración del alto al fuego”, declaró Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia. Una “paz duradera solo podrá alcanzarse cuando hayamos protegido nuestros intereses. Esto es posible desde hoy, pero Zelenski debe aceptar soluciones bien conocidas”, añadió.

Rusia exige a Ucrania concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada total de la región de Donetsk, controlada en parte por Moscú. Kiev rechaza estas exigencias, ya que las considera una capitulación.

Violación al acuerdo

Ucrania lleva mucho tiempo exigiendo una tregua prolongada para facilitar las negociaciones sobre un posible acuerdo destinado a poner fin a la guerra.

Sin embargo, Rusia rechaza esta idea, alegando que una pausa más larga permitiría al ejército ucraniano reforzarse.

Al igual que durante un alto al fuego similar el año pasado, la calma en el frente de 1.200 kilómetro fue relativa, según declaraciones de ambas partes.

El Estado Mayor ucraniano acusó ayer domingo en un comunicado a las fuerzas rusas de haber violado 2.299 veces la tregua. Minutos más tarde, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que las fuerzas ucranianas la violaron 1.971 veces. Luego elevaron estas cifras.

Ambos ejércitos se acusaron mutuamente de cientos de ataques de artillería, con drones y de varios ataques de tropas en estos días.

Por otra parte, el ejército y la Fiscalía ucranianos acusaron ayer a las fuerzas rusas de haber ejecutado el sábado a cuatro soldados ucranianos que habían sido hechos prisioneros en el frente, cerca de la localidad de Veterinarne, en la región nororiental de Járkov.

La guerra en Ucrania se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Culto a la fuerza Violencia en las calles de Rusia por propaganda bélica La violencia en las calles, a manos de los veteranos de guerra, y en las escuelas se ha disparado en Rusia, una tendencia que los psicólogos vinculan con el culto a la fuerza implantado por la propaganda del Kremlin. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha mostrado una “especial inquietud” por el aumento de los delitos cometidos por menores y ha destacado “el agresivo comportamiento de los adolescentes en las escuelas, institutos y lugares públicos”. Las autoridades evitan vincular el estallido de violencia con la militarización de la sociedad y, de hecho, acusan a Kiev de estar detrás de muchos de los delitos cometidos por niños y adolescentes. El último caso de violencia escolar tuvo lugar la semana pasada, cuando una profesora de la región de Perm (Urales) murió tras ser apuñalada por un alumno de 17 años. El ataque más sangriento se cobró la vida de 18 personas en 2022, cuando un hombre de 34 años atacó la escuela en la que había estudiado en Izhevsk, la capital del fusil Kaláshnikov, tras lo que se suicidó. El número de delitos cometidos por adolescentes subió 18 % en 2025, y de ellos casi un 40% fueron crímenes graves, según Putin. Por esa razón, las autoridades rebajaron la responsabilidad penal hasta los 14 años. Según el diario Moscow Times, la mitad de los casos de violencia en las aulas desde 2000 fueron en los últimos cinco años; cuatro de ellos de guerra. EFE

Refinería

Drones ucranianos golpearon el fin de semana, por segunda vez en 48 horas, una refinería en la región rusa de Krasnodar, bañada por los mares Negro y Azov, según denunciaron las autoridades locales.

La refinería se encuentra en la ciudad de Krimnsk, a varias decenas de kilómetros de Novorossíisk, el principal puerto ruso en el mar Negro. Precisamente, los ingresos rusos por exportaciones de gas y petróleo en el primer trimestre de este año han caído a la mitad debido a los continuos ataques enemigos contra refinerías y terminales portuarias en los mares Negro y Báltico.

Con información de EFE y AFP