“Organización extremista”: la ONG ganadora del Nobel de Paz que Putin y la Corte Suprema quieren eliminar

La Corte Suprema de Rusia declaró ayer jueves a la ONG Memorial “organización extremista”, lo que facilitará el enjuiciamiento de los simpatizantes de esta asociación de defensa de derechos humanos, galardonada en 2022 con el Premio Nobel de la Paz.

Rusia ya había etiquetado al grupo de “agente extranjero” en 2015 y la justicia rusa había disuelto sus actividades en 2021, por lo que se vio obligado a trabajar en gran medida desde el exilio. La reciente decisión endurece las sanciones legales que podrían imponerse a cualquier ciudadano ruso que coopere con la red de la organización en el exilio o que le done dinero, exponiéndolos a penas de cárcel.

Memorial tachó la medida de “ilegal” y señaló que marca “una nueva etapa de presión política sobre la sociedad civil rusa”. “No se puede descartar que el aparato represivo del régimen de Putin persiga a los simpatizantes y miembros de las diversas organizaciones de Memorial”, señaló el grupo.

La decisión del tribunal declara a la organización y a todas sus divisiones estructurales “extremistas” y prohíbe sus actividades en Rusia, informó la Corte Suprema. “Las actividades de Memorial son claramente de naturaleza antirrusa, destinadas a destruir los cimientos fundamentales de la estatalidad rusa, violar la integridad territorial y erosionar los valores históricos, culturales, espirituales y morales”, indicó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en inauguración del Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia, en Moscú. Foto: AFP

El Centro de Derechos Humanos de Memorial, una rama del grupo que presta asistencia jurídica a presos políticos, afirmó que cesaba “todas sus operaciones directamente en Rusia” tras la sentencia.

Antes de la decisión, el Centro había recomendado a todas las personas que se encontraban en Rusia o que tenían previsto viajar allí que dejaran de hacer donaciones, de compartir información o incluso de seguir a cualquier organización vinculada a Memorial en las redes sociales.

Memorial fue fundada en 1989 -entre otros por Andréi Sájarov- para documentar y preservar la memoria de millones de víctimas olvidadas de la represión política de la era soviética.

Es la organización de derechos humanos más conocida y prestigiosa de Rusia.

Símbolo de esperanza durante la caótica transición de Rusia hacia la democracia a principios de la década de 1990, su labor se amplió también a investigaciones rigurosas sobre los abusos en Chechenia y los cometidos por los paramilitares rusos en Siria. Desde entonces ha documentado el deslizamiento del país hacia el autoritarismo bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, elaborando una lista de cientos de presos políticos.

La organización recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022, junto con el activista bielorruso Ales Bialiatski y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, en plena ofensiva militar de Moscú en la exrepública soviética.

Vista del Kremlin de Moscú y la calle Vasilyevsky Spusk en el centro de Moscú. Foto: AFP

“Criminalizar”

La declaración como “extremista” de la ONG Memorial es parte de la estrategia continuada de las autoridades rusas para silenciar la disidencia, denunciaron expertos de la ONU en un comunicado. La relatora de la ONU para Rusia, Mariana Katzaeva, junto a otros ocho expertos, condenó en la nota conjunta la utilización de leyes antiextremismo y antiterrorismo para “desmantelar la sociedad civil, así como criminalizar y encarcelar a los defensores de derechos humanos”.

Recordaron que el miércoles seis activistas del movimiento juvenil Vesna opuestos a la guerra de Rusia contra Ucrania fueron condenados a entre 8 y 12 años de prisión por su presunta participación en una “organización extremista”, después de que fuera designada como tal en 2022.

Hasta la fecha, añadieron, más de 343 organizaciones de la sociedad civil rusa han sido designadas como “indeseables”, 1.173 entidades o individuos señalados como “agentes extranjeros” y 830 asociaciones se incluyeron en la lista de presuntos organismos terroristas o extremistas.

Bajo el pretexto de combatir amenazas a la seguridad nacional y pública, Rusia “silencia la disidencia, la defensa de los derechos humanos y la expresión contraria a la guerra”, resumieron los firmantes.

Figuran entre ellos también la relatora de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, e integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. AFP, EFE

Un hombre junto a un cráter próximo a un edificio residencial en Brovary, Kiev, tras un ataque ruso. Foto: EFE

Tregua en Ucrania en Pascua ortodoxa

El presidente ruso Vladimir Putin anunció un alto el fuego con Ucrania durante la Pascua ortodoxa este fin de semana, informó el Kremlin ayer jueves, después de que Kiev también propusiera una pausa en las hostilidades. Con las conversaciones para poner fin al conflicto, que dura ya cuatro años, descarriladas por la guerra en Medio Oriente, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó esta semana que había presentado una propuesta de tregua por las fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno ha liderado los diálogos. El Kremlin dijo ayer en un comunicado que por decisión del presidente Putin se declara un alto al fuego con motivo de la Pascua ortodoxa “desde las 16.00 del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026”. Al Estado Mayor “se le ha dado la instrucción de cesar las operaciones de combate en todas las direcciones durante este período”, añadió.