Rusia prohíbe protestas contra bloqueo de internet: la justificación del Kremlin y las críticas opositoras

Las autoridades rusas han prohibido bajo diferentes argumentos cualquier acto de protesta contra el bloqueo de internet y de la red de mensajería Telegram, que partidos y grupos de ciudadanos habían solicitado celebrar este fin de semana en más de una treintena de ciudades rusas. Inicialmente, las autoridades se negaron a autorizar las manifestaciones en Moscú y San Petersburgo, esgrimiendo razones sanitarias.

El político opositor Boris Nadezhdin, uno de los organizadores de las protestas en Moscú, afirmó que se toma la respuesta de las autoridades como “una burla”. “Todas las respuestas son iguales y parecen una burla. No podéis (reuniros) por el covid”, dijo.

A la vez, lamentó que otras manifestaciones en los mismos lugares sí se autorizan sin que la situación epidemiológica afecte a sus celebraciones. Una respuesta similar recibieron los activistas que pretendían convocar manifestaciones en la segunda ciudad rusa. “Si a las personas no se les da la oportunidad de protestar de manera pacífica y legal, aumenta el riesgo de que se produzcan protestas violentas e ilegales”, escribió Nadezhdin en redes sociales.

Inicialmente las autoridades permitieron las protestas en cuatro ciudades, incluidas Penza, Vladímir o Yakutsk. No obstante, en estas ciudades las protestas tampoco no podrán celebrarse, puesto que las autoridades revocaron las respectivas autorizaciones.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en inauguración del Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia, en Moscú. Foto: AFP

En Penza informaron sobre un clase de patinaje que coincide con la protesta de los activistas, por lo que esta tendrá que ser cancelada. Mientras en Vladímir, las autoridades suspendieron el acto por “amenaza de ataque de drones” ucranianos.

En Yakutsk, la alcaldía se escudó en “trabajos técnicos en espacios públicos” para justificar su decisión. En la ciudad siberiana de Irkutsk, una protesta el 1 de marzo fue cancelada debido a la gran cantidad de gente que iba a participar, ya que eso, dicen las autoridades, crearía una amenaza para el orden público.

El jueves se supo sobre el arresto administrativo de 15 días al que fueron condenados dos estudiantes moscovitas por protestar contra los bloqueos de internet sin autorización. El arresto se produjo el miércoles, pero trascendió en la prensa solo el jueves. EFE