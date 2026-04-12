Rusia y Ucrania acuerdan una tregua por la Pascua ortodoxa y anuncian canje de prisioneros

La tregua entre Rusia y Ucrania por la Pascua ortodoxa comenzó oficialmente ayer sábado en el frente, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que su ejército responderá “golpe por golpe” a cualquier violación de esta suspensión de las hostilidades. En tanto, hubo intercambio de prisioneros.

El Kremlin indicó el jueves que el alto el fuego, aceptado por el mandatario ucraniano, entraría en vigor ayer sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada de hoy domingo, es decir un total de 32 horas.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En las horas previas al inicio oficial de la tregua, ambos bandos llevaron a cabo ataques nocturnos con drones.

En Ucrania, alcanzada por al menos 160 aparatos no tripulados, cuatro personas murieron en el este y el sur del país, según Kiev. Los bombardeos rusos también dejaron 14 heridos en la región de Sumi, en el noreste del país y fronteriza con Rusia, y otros 10 en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, según las autoridades locales.

Una mujer abraza a un prisionero de guerra ucraniano liberado tras un intercambio de prisioneros en Cherníhivá. Foto: AFP

Del otro lado de la frontera, una oleada de drones lanzados por Ucrania contra la región rusa de Krasnodar, en el sur, provocó un incendio en un depósito de petróleo y dañó varios edificios residenciales, según las autoridades.

Además, dos personas murieron en un ataque con un dron ucraniano en territorios de la región de Donetsk bajo control ruso, indicaron las autoridades instaladas por Moscú.

El año pasado se anunció una tregua similar por la Pascua ortodoxa, pero ambos bandos se acusaron repetidamente de haberla incumplido. Varios ciclos de negociaciones llevados a cabo bajo los auspicios de Estados Unidos no han logrado acercar a las partes a un acuerdo, y el proceso se ha estancado aún más con la atención de Washington centrada en Irán desde el 28 de febrero.

Edificio de apartamentos dañado tras un ataque aéreo en Kiev el 3 de febrero de 2026. Foto: AFP

Canje de prisioneros

Rusia y Ucrania anunciaron ayer sábado el canje de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio, hecho casi simultáneamente por el ministerio de Defensa de Rusia y por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se produjo horas antes de que comenzarla la tregua anunciada.

“Nuestros soldados están regresando a casa. 175 militares. Soldados de las Fuerzas Armadas, guardias nacionales, guardias de fronteras. Soldados rasos, sargentos y oficiales. Y siete civiles”, escribió Zelenski en sus redes, agregándo que la mayoría habían estado cautivos desde 2022.

Según la nota castrense rusa, Kiev devolvió a siete civiles de la región fronteriza rusa de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano durante menos de un año.