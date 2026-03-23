La guerra contra Irán perjudica la situación de Ucrania ante Rusia, advierte Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, manifestó ayer domingo que espera que Estados Unidos continúe con los esfuerzos de terminar la invasión rusa pese a que su atención está centrada en atacar a Irán.

Durante dos días, los enviados especiales de Ucrania y Estados Unidos se reunieron en Florida. Los negociadores de ambos países hablaron de avances luego del encuentro pero sin dar detalles. “Está claro que el foco principal del lado estadounidense en este momento es la situación alrededor de Irán y en esa región, pero la guerra que mantiene Rusia contra Ucrania debe llegar a un fin”, dijo Zelenski en un discurso ayer.

Asimismo, Zelenski denunció ayer el lanzamiento por parte de Rusia de más de 1.500 drones suicidas, más de 1.200 bombas aéreas guiadas y dos misiles en una semana contra Ucrania, coincidiendo con el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo ruso por parte de Estados Unidos.

“Debido al alivio de las sanciones, Rusia aumentó el volumen de ventas de petróleo crudo para financiar su guerra en Ucrania”, dijo Zelenski en un mensaje de Telegram.

La semana anterior había denunciado el lanzamiento por parte de las fuerzas rusas de 1.770 drones de ataque, más de 1.530 bombas aéreas guiadas y 86 misiles, entre ellos más de 20 balísticos en siete días contra Ucrania.

Zelenski sostuvo en su mensaje que los ingresos que obtiene Rusia por el levantamiento temporal de sus sanciones, dan al Kremlin “una sensación de impunidad y la capacidad de continuar la guerra”.

“Por eso la presión debe continuar y las sanciones deben funcionar”, recalcó, y dijo que en este contexto la llamada “flota en la sombra” de Rusia, barcos normalmente viejos que navegan bajo otra bandera para eludir las sanciones internacionales al crudo ruso, “no debe sentirse segura en aguas europeas ni en ninguna otra”.

“Los petroleros que alimentan el presupuesto de guerra pueden y deben ser detenidos y bloqueados, no solo dejados pasar”, enfatizó.

Zelenski agradeció a aquellos líderes, como el francés Emmanuel Macron, que han tomado medidas para detener la flota rusa en la sombra.

La víspera, en su tradicional discurso nocturno, el presidente ucraniano dijo que Francia detuvo uno de esos buques que Rusia utiliza para transportar petróleo y que ya estaba sancionado por Ucrania, el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos.

Según Zelenski, el buque transportaba “de forma sistemática no solo petróleo ruso, sino también iraní”.

El mandatario ucraniano insistió en que se debería no olvidar la presión sobre Rusia en medio de la guerra de Estados Unidos y de Israel contra Irán.

EFE