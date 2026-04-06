El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, mantuvo reuniones con sus homólogos en Turquía y Siria

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aterrizó ayer domingo por sorpresa en Damasco, donde mantendrá reuniones sobre seguridad y cooperación económica, anunció el propio mandatario en su cuenta de Telegram. “Hoy en Damasco. Continuamos nuestra activa diplomacia ucraniana en favor de una seguridad real y la cooperación económica”, escribió debajo de un vídeo que le muestra bajando la escalerilla del avión y a las autoridades sirias saludándolo.

Zelenski indicó que mantendrá reuniones importantes en varios formatos en el país árabe, sin revelar más, aunque se asume que se reunirá con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa. En septiembre pasado Zelenski anunció que Ucrania y Siria habían firmado un comunicado conjunto sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Zelenski señaló entonces que Ucrania está comprometida con “apoyar al pueblo sirio en el camino hacia la estabilidad”.

Durante unas conversaciones con Al Sharaa, ambos trataron “áreas prometedoras para el desarrollo de la cooperación, las amenazas de seguridad para ambos países y la importancia de contrarrestarlas”.

Zelenski llegó a Damasco después de visitar la víspera Turquía, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan y acordaron nueva cooperación en materia de seguridad.

EFE