Sangrientos bombardeos de Rusia sobre Kiev alejan las esperanzas de terminar con la guerra en Ucrania

Rusia bombardeó intensamente Kiev la madrugada del jueves con cientos de drones y decenas de misiles, en un ataque que dejó varios muertos y aleja aún más las esperanzas de poner fin a la prolongada invasión al territorio ucraniano.

La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 675 drones de ataque y 56 misiles, principalmente contra la capital, Kiev, y añadió que sus unidades de defensa aérea derribaron 652 drones y 41 misiles.

“Todo ardía. La gente gritaba y pedía ayuda”, relató Andrii, residente de Kiev aún en una bata de dormir y con manchas de sangre en la camisa, en las cercanías de un edificio residencial de la era soviética que colapsó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que más de 20 sitios de la capital resultaron dañados, incluidos edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras civiles.

Los rescatistas transportan a una persona herida tras los ataques con drones y misiles rusos en Kiev. Foto: AFP

Varios cadáveres fueron rescatados de los escombros de un solo edificio residencial destruido: tres hombres, tres mujeres y una niña, informó la policía.

“Estas no son, desde luego, las acciones de quienes creen que la guerra está llegando a su fin. Es importante que los aliados no guarden silencio ante este ataque”, dijo Zelenski.

Varios aliados de Ucrania condenaron el ataque. “Rusia se burla abiertamente” de los esfuerzos diplomáticos por la paz, denunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los ataques rusos también causaron heridos en las regiones de Odesa y Jersón, en el sur, así como en Járkov, en el noreste.

La ofensiva rusa representa un nuevo revés para los intentos de poner fin a la guerra, después de que el presidente estadounidense Donald Trump generara esperanzas de paz al negociar un alto el fuego de tres días entre ambos países la semana pasada.

Además, el mandatario ruso, Vladimir Putin, sugirió el fin de semana que la guerra podría terminar pronto.

Los equipos de rescate trabajan en un edificio residencial parcialmente destruido tras ataques rusos. Foto: AFP

Ese alto el fuego, cuyo inicio coincidió con las conmemoraciones en Moscú de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, estuvo marcado por acusaciones de violaciones por ambas partes.

El Kremlin restó importancia a que los vagos comentarios de Putin del sábado sobre un posible fin de la guerra puedan significar un cambio de postura de Moscú.

Rusia reiteró el miércoles su exigencia de que Ucrania se retire completamente de la región del Donbás antes de que pueda haber un alto el fuego y negociaciones de paz a gran escala. Ucrania rechaza la demanda, considerándola equivalente a una capitulación.

El número de víctimas mortales en el ataque ruso de la madrugada del jueves contra Kiev era ayer de 12 y el de los heridos de 57, indicaron el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) ucraniano y el alcalde de la capital, Vitali Klitchkó. Entre los fallecidos hay dos niños.

Según datos preliminares, Rusia utilizó un misil Kh-101, fabricado en el segundo trimestre de este año, dijo Zelenski en su tradicional discurso nocturno.

“Esto significa que Rusia sigue importando componentes, recursos y equipos necesarios para fabricar misiles, eludiendo las sanciones internacionales”, afirmó. “Frenar estos esquemas de evasión de sanciones debe ser un objetivo real para todos nuestros socios”, subrayó.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofrece una declaración de prensa en la residencia de Múnich. Foto: AFP

Presos a la guerra

El número de presos en Rusia se redujo a 282.000, casi la mitad de 2021, en gran medida debido a los numerosos contratos de reclusos para combatir en Ucrania, reconoció el Servicio Federal Penitenciario ruso.

“Si para fines de 2021 teníamos 465.000 reclusos, ahora son 282.000, de ellos 85.000 en prisión preventiva”, declaró ayer a TASS el director del servicio, general Arkadi Góstev.

Explicó que entre los principales factores que han incidido en la reducción de la población penal está el incremento de penas con trabajos sociales o no relacionadas con la privación de libertad, como el arresto domiciliario y la restricción de movimiento.

En particular reconoció que “en los últimos tiempos ejerce una cierta influencia el trabajo de contratación para las Fuerzas Armadas”. Indicó además que gran parte de las producciones fabricadas en las cárceles rusas tienen como fin el Ejército y la guerra en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, celebra su conferencia de prensa anual de fin de año en Moscú. Foto: AFP

Anualmente en estos trabajos participan “alrededor de 16.000 reclusos”, que fabrican bienes por un valor de unos 5.500 millones de rublos (unos 75 millones de dólares), explicó.

Justificó el mal estado en que se encuentran muchas cárceles rusas con el hecho de que “la última fue construida en 1984”, y solo este año fue inaugurada una nueva en la región de Kazán.

Rusia reclutó en los primeros años de la guerra a gran cantidad de presos, una práctica que popularizó el grupo de mercenarios Wagner, y posteriormente aprobó leyes que permiten eludir el procesamiento legal a imputados que se alisten para combatir en Ucrania.

Nuevo misil nuclear ruso de largo alcance

Rusia probó el martes un nuevo misil de largo alcance capaz de portar ojivas nucleares, meses después de que expirara el último tratado con Estados Unidos que limitaba sus arsenales atómicos. El fin del New START en febrero liberó a las dos mayores potencias nucleares de una serie de restricciones. “Este es el sistema de misiles más poderoso del mundo”, afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, tras recibir un informe sobre el exitoso lanzamiento del Sarmat, un misil balístico intercontinental (ICBM). Putin aseguró que el misil puede transportar una ojiva más de cuatro veces más potente que cualquier arma comparable en los ejércitos occidentales.