La tregua unilateral con Ucrania que anunció Rusia y la amenaza a Zelenski si rompe el alto el fuego

Rusia anunció ayer lunes una tregua unilateral con Ucrania el 8 y 9 de mayo con motivo de las conmemoraciones de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, y amenazó con lanzar un “ataque masivo con misiles” contra Kiev si Ucrania la violaba. Ucrania respondió declarando su propio alto al fuego a partir de la medianoche del 5 de mayo.

La disputa se produce en momentos en que Estados Unidos centra su atención en el conflicto en Medio Oriente después de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa a gran escala en 2022.

“De acuerdo con una decisión del comandante en jefe supremo de las fuerzas armadas rusas, Vladimir Putin, se ha declarado un alto el fuego el 8 y 9 de mayo de 2026”, señaló el ministerio de Defensa ruso en MAX, un servicio de mensajería respaldado por el Kremlin.

Si Ucrania “intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración (...), las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”, advirtió, y exhortó a la población civil de Kiev y a los empleados de misiones diplomáticas extranjeras a abandonar la ciudad.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Foto: AFP fotos

Rusia conmemora cada año el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en 1945 con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró por su parte que decretar un alto el fuego para que Moscú pueda celebrar la fecha no era “serio”, y que Rusia temía que los drones ucranianos “zumbaran sobre la Plaza Roja”.

Agregó que no había recibido ninguna solicitud “sobre la modalidad de un cese de hostilidades”. “En ese sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00:00 (hora local) de la noche del 5 al 6 de mayo”, dijo en X.

Más tarde, el líder ucraniano aterrizó en Baréin para mantener conversaciones sobre “cooperación en materia de seguridad”, indicó a la AFP una fuente de la delegación ucraniana.

Ataques rusos mataron ayer lunes a nueve personas en toda Ucrania, según funcionarios ucranianos, mientras que un dron ucraniano se estrelló contra un edificio residencial en Moscú. AFP