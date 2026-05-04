Ucrania alerta sobre “actividad inusual” desde Bielorrusia, al tiempo que procede a una reforma militar

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió el fin de semana de una “actividad inusual” no especificada en el lado bielorruso de la frontera con ese país, y aseguró que Kiev está preparado para defender a la población y su soberanía.

En su tradicional discurso diario a la población publicado en Telegram, el mandatario sostuvo que “el viernes hubo una actividad bastante inusual en algunos tramos de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, del lado bielorruso”.

“Estamos documentando todo cuidadosamente y manteniendo la situación bajo control. Si es necesario, reaccionaremos. Ucrania está preparada para defender a su pueblo y su soberanía”, añadió. “Todos aquellos a quienes intenten involucrarse en cualquier acción agresiva contra Ucrania deben entenderlo”, advirtió a Minsk.

El pasado 23 de abril Zelenski dijo que no quiere que Bielorrusia, que permitió en febrero de 2022 a Rusia utilizar su territorio para trasladar equipo y soldados a Ucrania para invadirla desde el norte, se vea involucrada en las ideas “enfermas” de la Federación Rusa. “En cuanto a la amenaza de un ataque desde Bielorrusia, miren, los rusos tienen muchas ideas enfermizas y fantasiosas. Por eso realmente no quiero que Bielorrusia sea arrastrada a estas ideas fantasiosas y las convierta en una terrible realidad”, afirmó Zelenski en declaraciones a los medios.

El 29 de abril Zelenski firmó un decreto para imponer nuevas sanciones contra entidades de Bielorrusia. “Esta es una señal para muchos de nuestros socios de que vale la pena ejercer presión para reducir el nivel de esta guerra y su intensidad”, indicó entonces.

El 1 de abril, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dijo, según el canal de Telegram cercano a la Presidencia, Pul Pervogo, que “no puede haber ningún tiempo de paz” y que Bielorrusia se está “preparando para la guerra. No queremos la guerra, pero el ejército existe precisamente para eso: si de repente alguien decide hablarnos y mirarnos a través de la mira de un arma, responderemos”, dijo.

Sueldos Zelenski confirma una reforma militar Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería y permitir que algunos soldados puedan desmovilizarse ya en 2026 tras años de servicio, como parte de una esperada reforma militar anunciada por el presidente Volodímir Zelenski. Los salarios de los soldados ucranianos que afrontan el mayor riesgo luchando en la primera línea del frente aumentarán desde el equivalente de 2.500-3.200 euros al mes a 5.000-8.000 euros. Se espera que los cambios empiecen a aplicarse en junio. “Un infante (del Ejército) ucraniano que mantiene la línea del frente debe sentir que nuestro Estado realmente lo respeta”, subrayó Zelenski al anunciar la medida. Los cambios salariales también se aplicarán a otros militares. Los sueldos base para funciones en retaguardia aumentarán desde el equivalente de uno 400 euros a 600 euros, con una remuneración total que variará según la contribución de cada soldado. “Las misiones de combate en primera línea, la experiencia real de combate y mando, y la eficacia de un militar deben garantizar pagas más altas”, sostuvo Zelenski. Según Roman Kostenko, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, el nuevo sistema retributivo probablemente introducirá bonificaciones significativas por logros como capturar a un soldado ruso o destruir equipo valioso. EFE

Corbeta rusa

En otro orden, Zelenski aseguró que fuerzas especiales han atacado con éxito una corbeta de la clase “Karakurt” equipada con lanzamisiles guiados en el puerto ruso de Primorsk, cerca de San Petersburgo, una operación que activó alarmas en dos países bálticos y pudo provocar una posible violación del espacio aéreo finlandés.

“Otro portador ruso de misiles Kalibr fuera de combate”, celebró el jefe de Estado ucraniano en un mensaje en sus redes sociales. Indicó que fue informado “sobre el exitoso ataque contra objetivos en el puerto de Primorsk”.

Según Zelenski, el barco fue alcanzado junto con un barco patrullero y otro petrolero de la flota rusa en la sombra. De acuerdo con el mandatario, también se ha causado un “daño significativo” a la terminal petrolera del puerto.

“Cada uno de estos resultados limita aún más el potencial bélico de Rusia”, señaló el presidente ucraniano, quien añadió que “Rusia puede poner fin a esta guerra en cualquier momento” porque “prolongarla solo ampliará la escala de nuestras operaciones defensivas” contra objetivos dentro de territorio ruso.

Paralelamente a estas informaciones, el Ministerio finlandés de Defensa señaló en un comunicado que “se sospecha que un vehículo aéreo no tripulado violó el espacio aéreo finlandés en el este” del país.

Finlandia investiga el origen y el tipo de dron, según añadió Defensa.

Con información de EFE y AFP