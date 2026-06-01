Electricidad barata ante petróleo caro

En abril, mientras el precio internacional del petróleo se disparó, el precio de la electricidad en el mercado mayorista de Uruguay cayó fuertemente. Como puede verse en el monitor del sector eléctrico, el precio spot promedio bajó 54% en abril respecto a marzo y se ubicó en 33 US$/MWh. Al mismo tiempo, el barril Brent aumentó 14% mensual y el WTI 10%, ubicándose en 117 y 100 US$/bbl, respectivamente, promedios no registrados desde mediados de 2022.

Hasta hace poco más de una década, una suba abrupta del precio del petróleo implicaba un aumento en el costo de abastecimiento de la demanda en Uruguay (con excepción de años con muy buena hidraulicidad). El sistema actual logró desacoplarse parcialmente de la volatilidad del precio internacional del petróleo. Si bien en abril el despacho de generación térmica fósil alcanzó 3,3% de lo inyectado al sistema interconectado, el combustible utilizado fue gas natural, que no ha visto el incremento de precio comentado para el petróleo.

En contextos internacionales de alta volatilidad energética como el actual, haber reducido la exposición externa, mejorado la estabilidad del sistema y disminuido la necesidad de generación térmica cara trae beneficios directos. Esto no significa que el sistema sea inmune a shocks. De hecho, los primeros meses de 2026 mostraron costos relativamente elevados, asociados entre otras cosas a una menor participación hidroeléctrica respecto a años recientes. Pero, como hemos comentado en otras ocasiones, el sistema eléctrico uruguayo actual presenta ventajas claras respecto al anterior.

Sin embargo, el petróleo sigue impactando a diversos sectores de la economía uruguaya; principalmente, al mayor consumidor de combustibles fósiles: el sector transporte. Si bien las ventas de vehículos eléctricos se han disparado, y en 2025 Uruguay entró en el top 10 del mundo respecto a su peso en el total de vehículos vendidos, el sector transporte sigue dependiendo prácticamente en su totalidad de los derivados fósiles. En 2025, según los datos del Balance Energético Preliminar, tan solo un 0,5% del consumo energético del sector transporte correspondió a electricidad, mientras que gasoil alcanzó 53% y nafta 47%.

Si bien los derivados de petróleo son en su mayor parte refinados localmente, Uruguay no produce petróleo. Cada avance en electrificación implica sustituir parcialmente un energético importado por uno producido localmente. Conviene entonces no perder de vista la lógica estructural del problema en el contexto de la actual discusión acerca de reducir o eliminar algunos incentivos a los vehículos eléctricos.

Además de ofrecer el beneficio de menores costos operativos al consumidor, la electromovilidad tiene el potencial de mejorar la balanza energética del país, ahorrar divisas, reducir vulnerabilidad externa y aprovechar mejor una matriz eléctrica que, en muchos momentos, dispone de abundante generación renovable. Desde una perspectiva estratégica y económica, sustituir consumo de combustibles importados por consumo eléctrico local tiene racionalidad para Uruguay.

Eso no implica desconocer desafíos. Existen discusiones válidas respecto al costo fiscal de los incentivos (en 2025,el IMESI del sector transporte incluyendo vehículos, combustible, y CO 2 representó 6% de lo recaudado por la DGI, y el porcentaje es mayor si se adicionan aranceles y tasa consular), seguridad, infraestructura de carga, impactos distributivos, redes eléctricas y velocidad adecuada de adopción tecnológica.

Al tener estas discusiones, es importante recordar que la primera transición energética uruguaya generó beneficios económicos y estratégicos concretos, además de ambientales, al reducir la dependencia fósil. El desafío hacia adelante es lograr extender parte de esa lógica a otros sectores de la economía.

-El autor, Felipe Bastarrica, es Director Ejecutivo del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la UniversidadCatólica del Uruguay.