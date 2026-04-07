El grupo iraquí Kataib Hezbollah anunció que liberará a la periodista estadounidense Shelly Kittleson. La reportera independiente, con amplia trayectoria en Irak y Siria, fue capturada el pasado martes por la noche en una calle de Bagdad, la capital iraquí.

La información fue confirmada por el grupo armado a través de Telegram con un mensaje en árabe atribuido a Abu Mujahid al-Assaf, funcionario de seguridad del grupo respaldado por Irán, que está en guerra con Israel y Estados Unidos desde el 28 de febrero. Se desconoce por el momento si ya fue liberada y en qué condición se encuentra ella. Deberá abandonar el país “de inmediato”.

Según informaron autoridades de Irak y Estados Unidos, Kittleson había sido advertida en reiteradas ocasiones sobre amenazas concretas en su contra en los días previos al secuestro. Incluso, funcionarios estadounidenses señalaron que el Departamento de Estado la contactó múltiples veces –incluida la noche anterior– para alertarla sobre el riesgo de ser atacada por milicias alineadas con Irán.

Vista del edificio de la Embajada de Estados Unidos y sus alrededores en Bagdad, Irak. Foto: AFP

De acuerdo con Hussein Alawi, asesor del primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani, Kittleson había intentado ingresar a Irak el 9 de marzo desde Siria a través del paso fronterizo de al-Qaim, pero fue rechazada.

Las autoridades le negaron el ingreso por no contar con un permiso de trabajo como periodista y por motivos de seguridad vinculados a la intensificación del conflicto regional, en particular la guerra con Irán y los ataques aéreos en el espacio iraquí.

Posteriormente, logró entrar al país con una visa de entrada única válida por 60 días, destinada a ciudadanos extranjeros en tránsito. Llegó a Bagdad pocos días antes del secuestro y se alojaba en un hotel de la ciudad.

La periodista, de 49 años, reside en Roma pero viaja con frecuencia por la región para cubrir conflictos. A lo largo de su carrera colaboró con medios internacionales como Al-Monitor, Foreign Policy, Politico y la BBC, con reportajes centrados en zonas de guerra como Afganistán, Irak y Siria.

El momento en el que secuestraron Kittleson en pleno centro de la ciudad

Un video viralizado muestra el instante en el que dos hombres vestidos de negro toman a Kittleson de los brazos y la cabeza, y la meten por la fuerza dentro de un auto.

Un vídeo de vigilancia parece mostrar el momento exacto del secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson en la capital de Irak. Según informaron las autoridades locales, la reportera permanece desaparecida#Irak #Bagdad #ShellyKittleson #Periodismo #Seguridad pic.twitter.com/cvNQ1mq7sl — euronews español (@euronewses) April 1, 2026

Irak concentra el 10 % de los 90 periodistas desaparecidos en todo el mundo y antes del secuestro de Kittleson, dos periodistas extranjeros y siete iraquíes estaban desaparecidos en el país, todos ellos confirmados o sospechosos de haber sido secuestrados.

El último periodista estadounidense secuestrado fue Steven Sotloff, quien fue capturado en Siria en 2013 y asesinado en 2014, según el Comité para la protección de Periodistas (CPJ).

Los manifestantes ondean banderas iraníes e iraquíes durante una manifestación en Bagdad Foto: AFPa

En 2023, la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov fue secuestrada en un café de Bagdad y retenida por la milicia proiraní Kataib Hizbulá durante 903 días antes de ser liberada gracias a un acuerdo negociado por Estados Unidos.

El secuestro de Kittleson se enmarca en la actual guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que varias milicias proiraníes integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), como Kataib Hizbulá, han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas estadounidenses en Irak, mientras que Washington ha respondido con oleadas de bombardeos contra posiciones de la agrupación armada.

Con información de La Nación/GDA, AFP y EFE