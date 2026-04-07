Ataque armado frente al consulado israelí en Estambul deja un atacante abatido y dos heridos

Un ataque armado en Estambul frente al consulado israelí dejó este martes un atacante abatido, dos heridos y varios detenidos, según informaron autoridades turcas. El hecho ocurrió en el barrio de Levent, en la orilla europea de la ciudad.

De acuerdo con el Ministerio del Interior turco, individuos armados abrieron fuego contra agentes de la policía turca que se encontraban de guardia frente al edificio diplomático. Como resultado, dos efectivos resultaron heridos: uno en una oreja y otro en una pierna.

Las autoridades indicaron que el atacante fallecido estaba “vinculado a una organización terrorista que instrumentaliza la religión”. Además, otros dos sospechosos fueron detenidos y permanecen bajo interrogatorio. Según se informó, ambos son hermanos y habrían participado en el episodio.

El consulado israelí en Estambul no alberga actualmente diplomáticos israelíes, ya que las legaciones fueron evacuadas en 2023 por razones de seguridad tras el ataque de la organización terrorista Hamás en territorio israelí en ocubre de 2023.

Consulado de Israel en Estambul el 7 de abril de 2026 AFP

El incidente se produjo alrededor de las 12.15 hora local, cuando los atacantes, que habían llegado esa misma mañana desde la provincia de Izmit en un vehículo alquilado, abrieron fuego contra los agentes apostados en el lugar.

Testigos del hecho relataron que los disparos se extendieron durante varios minutos. Un comerciante de la zona señaló que el tiroteo duró entre ocho y diez minutos.

Tras el ataque, un importante operativo policial se desplegó en la zona. Decenas de efectivos con casco y chalecos antibalas rodearon el consulado israelí, mientras ambulancias acudieron al lugar para asistir a los heridos. Periodistas presentes observaron rastros de sangre en un estacionamiento cercano.

El Ministerio del Interior confirmó que los tres atacantes ya fueron identificados y que continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y posibles conexiones adicionales.

Agentes de policía patrullan entre el tráfico cerca del consulado israelí en Estambul el 7 de abril de 2026, tras un tiroteo entre hombres armados y la policía. AFP

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó el episodio, al que calificó como un “ataque traicionero”. Además, reafirmó el compromiso de su gobierno de combatir “todo tipo de terrorismo” y de evitar que este tipo de hechos afecten la seguridad del país.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel reaccionó a través de la red social X, donde sostuvo: “El terror no nos intimidará”l. Destacó además la “rápida actuación de las fuerzas de seguridad turcas que frustraron este ataque”.

Con información de AFP