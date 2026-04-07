A horas de vencerse el plazo, Donald Trump asegura que está en "negociaciones intensas" con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que mantiene “negociaciones intensas” con Irán a pocas horas del plazo fijado por Washington para reabrir el estrecho de Ormuz, en medio de la máxima escalada de tensiones en la región desde que comenzó la operación Epic Fury hace un mes.

En declaraciones a Fox News, Trump afirmó que los contactos están en curso cuando restaban menos de tres cuatro para el vencimiento del ultimátum. En paralelo, la Casa Blanca confirmó que el mandatario está al tanto de una solicitud del primer ministro de Pakistán para extender dos semanas el plazo establecido por Estados Unidos para llevar a cabo eventuales ataques contra Irán.

“La propuesta ha sido comunicada al presidente y habrá una respuesta”, señaló la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en un escueto comunicaado.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador clave en la guerra de Medio Oriente, expresó en X: "Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Medio Oriente avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo".

"Para que la diplomacia siga su curso, insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas", añadió.

"Una civilización entera morirá": el mensaje de Donald Trump para Irán. Foto: captura de Truth Social

El llamado se conoce pocas horas antes de que expire, a las 20:00 hora del este (21:00 de Uruguay), el ultimátum de Trump.

El mandatario endureció aún más el tono el martes al amenazar con erradicar "toda una civilización" si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

En su declaración, Sharif instó a Irán a abrir ese paso estratégico para el suministro mundial de petróleo y gas, "durante un periodo de dos semanas como gesto de buena voluntad".

Con información de EFE y AFP